Жены игроков сборной Украины подготовили милое видео перед матчем со Швецией

Перед важнейшим матчем против Швеции в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины получила напутствие от жен игроков национальной команды. Получилось очень мило

Жены игроков сборной Украины поддержали команду перед матчем со Швецией / Фото: Instagram

Супруги игроков сборной Украины приготовили нашей команде веселое видео перед матчем против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Смотреть Швеция – Украина можно на нашем сайте.

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Маргарита Степаненко, Юлия Пятова, Анна Сидорчук и Юлия Кривцова записали видео, на котором выкрикивают: "Мы – сборная!", выражая поддержку команде перед ответственной встречей.

Ранее Маргарита Степаненко вместе с детьми записала веселый танец для сборной Украины. С такой поддержкой команда Шевченко обязана побеждать.

А ведь мы писали, что Швеция проиграет Украине из-за дьявольского проклятия. Все сборные, которым желает удачи Манчестер Юнайтед, в итоге терпят неудачу на Евро-2020. Эта же участь постигнет и команду Швеции, ведь "Красные дьяволы" уже дали напутствие своему легионеру.