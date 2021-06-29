29 июня 64’
Англия 0
Германия 0
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
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Евро-2020

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Жены игроков сборной Украины подготовили милое видео перед матчем со Швецией

Александр Трикиша Александр Трикиша
29 июня, 20:15
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Перед важнейшим матчем против Швеции в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины получила напутствие от жен игроков национальной команды. Получилось очень мило
Жены игроков сборной Украины поддержали команду перед матчем со Швецией
Жены игроков сборной Украины поддержали команду перед матчем со Швецией / Фото: Instagram

Супруги игроков сборной Украины приготовили нашей команде веселое видео перед матчем против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Смотреть Швеция – Украина можно на нашем сайте.

Читайте также: Швеция – Украина: где и во сколько смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Маргарита Степаненко, Юлия Пятова, Анна Сидорчук и Юлия Кривцова записали видео, на котором выкрикивают: "Мы – сборная!", выражая поддержку команде перед ответственной встречей.

Ранее Маргарита Степаненко вместе с детьми записала веселый танец для сборной Украины. С такой поддержкой команда Шевченко обязана побеждать.

А ведь мы писали, что Швеция проиграет Украине из-за дьявольского проклятия. Все сборные, которым желает удачи Манчестер Юнайтед, в итоге терпят неудачу на Евро-2020. Эта же участь постигнет и команду Швеции, ведь "Красные дьяволы" уже дали напутствие своему легионеру.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 29 июня
0:0 (64’)
Смотри на: Трансляция
22:00
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Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
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Суббота, 3 июля
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