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Жена Шевченко поздравила Англию с победой над Украиной

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
4 июля, 12:57
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Бывшая модель Кристен Пазик и мать четырех детей гордится подопечными своего мужа, но отдает должное футболистам Великобритании, где живет
Кристен Пазик поддержала сборную Украины
Кристен Пазик поддержала сборную Украины / Фото: Instagram, REUTERS

После вылета сборной Украины с чемпионата Европы пришло время подводить итоги. Сегодня Шевченко написал пост о своем пути и отметил, кем гордится. Также сообщение в соцсетях оставила и его супруга – Кристен Пазик. 42-летняя уроженка Миннеаполиса является гражданкой и США, и Великобритании.

На своей страничке в Instagram Кристен опубликовала серию фотографий и рассказала, как сложно ей было вчера:

"Этот вечер был для меня тяжелым. Я даже не могла смотреть игру, настолько нервничала. Проживание в Англии и обладанием паспортом Великобритании делало это еще труднее. Но я очень горжусь тем, что молодая украинская команда показала. Спасибо всем за поддержку на протяжении всего пути. Идем к следующей цели. Мои поздравления Англии".

Напомним, у Кристен и Андрея – четверо сыновей, которые живут в Лондоне. Контракт тренера со сборной Украины действует до окончания финальной части чемпионата мира 2022 года.

Ранее супруга Андрея Шевченко опубликовала семейные фото в День отца.

Смотрите обзор матча Украина – Англия:

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И
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3
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3
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И
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
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4
3
Хорватия
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4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
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Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
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5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
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