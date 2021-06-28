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Хорватия --
Испания --
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Франция --
Швейцария --
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Англия --
Германия --
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Жена Малиновского рассказала, какое прозвище дал ей Шева

Олег Люлька Олег Люлька
28 июня, 14:43
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Супруга самого дорогого футболиста нашей сборной рада, что вместо Италии Украина сыграет на Евро со Швецией, и говорит, что для Андрея Шевченко она – Босс
Руслан Малиновский - с женой и Шевченко
Руслан Малиновский - с женой и Шевченко / Фото: Reuters, Instagram

Жена самого дорогого футболиста сборной Украины Руслана Малиновского (30 млн евро по оценкам Transfermarkt) рада, что в 1/8 финала Евро наша национальная команда сыграет со Швецией, а не с Италией.

"Мне было бы жаль, если бы хотя бы одна из сборных – Украины или Италии – вылетела в 1/8 финала Евро", – приводит слова Роксаны Малиновской CalcioAtalanta со ссылкой на Tuttosport

При этом жена украинского полузащитника итальянской Аталанты уверена: "Против Швеции у нас больше шансов, чем было бы против Италии".

Руслан Малиновский и его жена Роксана
Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

Кроме того, Роксана Малиновская поделилась пикантной подробностью: "Дома мы с мужем всегда говорим о футболе, поэтому Андрей Шевченко называет меня Боссом".

Роксана Малиновская
Роксана Малиновская / Фото: Instagram

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Напомним, что в конце мая жена Малиновского раскритиковала тренера Аталанты за то, что тот заменил ее мужа в игре с Ювентусом. По мнению Роксаны, Буффону тогда повезло – если бы ее супруга не убрали с поля, кипер туринцев в прощальном матче за клуб получил бы не один, а два гола от Руслана.

Смотрите, как Малиновский не реализовал пенальти на Евро-2020

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F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Понедельник, 28 июня
19:00
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Вторник, 29 июня
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