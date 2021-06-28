Жена Малиновского рассказала, какое прозвище дал ей Шева

Супруга самого дорогого футболиста нашей сборной рада, что вместо Италии Украина сыграет на Евро со Швецией, и говорит, что для Андрея Шевченко она – Босс

Руслан Малиновский - с женой и Шевченко / Фото: Reuters, Instagram

Жена самого дорогого футболиста сборной Украины Руслана Малиновского (30 млн евро по оценкам Transfermarkt) рада, что в 1/8 финала Евро наша национальная команда сыграет со Швецией, а не с Италией.

"Мне было бы жаль, если бы хотя бы одна из сборных – Украины или Италии – вылетела в 1/8 финала Евро", – приводит слова Роксаны Малиновской CalcioAtalanta со ссылкой на Tuttosport

При этом жена украинского полузащитника итальянской Аталанты уверена: "Против Швеции у нас больше шансов, чем было бы против Италии".

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

Кроме того, Роксана Малиновская поделилась пикантной подробностью: "Дома мы с мужем всегда говорим о футболе, поэтому Андрей Шевченко называет меня Боссом".

Роксана Малиновская / Фото: Instagram

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Напомним, что в конце мая жена Малиновского раскритиковала тренера Аталанты за то, что тот заменил ее мужа в игре с Ювентусом. По мнению Роксаны, Буффону тогда повезло – если бы ее супруга не убрали с поля, кипер туринцев в прощальном матче за клуб получил бы не один, а два гола от Руслана.

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