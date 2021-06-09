Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Ярмоленко устроился массажистом к Зинченко, а Малиновский похвастался футболкой

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
9 июня, 21:05
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Сборная Украины уже тренируется в Румынии перед первым матчем на чемпионате Европы, который запланирован на воскресенье в Амстердаме
Сборная Украины по футболу
Сборная Украины по футболу / Фото: REUTERS

Наша национальная команда во вторник вечером перебралась из Харькова в Бухарест и продолжает готовиться к Евро-2020 в соседней стране. Настроение среди подопечных Андрея Шевченко царит хорошее. Сегодня Матвиенко рассказал о скромности Зинченко и его английском влиянии на сборную Украины.

Наш представитель в Манчестер Сити на своей страничке в Instagram похвастался, как весело проводит время в компании с другим "англичанином" Андреем Ярмоленко. Такое впечатление, что вингер Вест Хэма делает партнеру массаж шеи.

Также Саша показал фотографию из аэропорта вместе с Романом Яремчуком. Недавно Зина несколько обиделся на форварда Гента, когда тот поздравил его с "победой" в Лиге чемпионов. Но, похоже, недоразумения улажены.

А полузащитник Аталанты Руслан Малиновский засветился в сетях в новой форме – в синем комплекте. Естественно, что в тренажерный зал он пришел не в официальном одеянии.

В тренде

Кстати, на четверг, 10 июня, украинская сборная запланировала общение с прессой в медиа-центре в Бухаресте. Начало – в 12:20.

Узнайте, что российских фанатов не пустили на Евро в Данию – полиция счастлива.

Смотрите обзор матча Украина – Кипр:

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