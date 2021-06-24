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Яремчук и Зинченко обратились к фанатам, Ярмоленко пиарит себя

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 июня, 10:58
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Роман и Александр считают, что им выпал большой шанс реабилитироваться перед болельщиками за поражение от австрийцев. Впереди – матч 1/8 финала
Украина - Австрия, Зинченко и Яремчук
Украина - Австрия, Зинченко и Яремчук / Фото: Reuters

Сборной Украины удалось-таки прорваться в плей-офф чемпионата Европы – благодаря череде удачных для нас результатов в других матчах. Подопечные Андрея Шевченко остаются в Бухаресте и продолжают тренироваться. В следующий вторник их ждет поединок со шведами в Шотландии. Накануне же Украина тренировалась без Ярмоленко и Малиновского.

В лагере нашей команды с воодушевлением восприняли возможность продолжить выступление на Евро-2020. Так, Бущан отдал должное шведам за выход в плей-офф Евро.

Свое мнение высказали и другие футболисты. Форвард Роман Яремчук на своей страничке в Instagram написал короткое, но емкое обращение к фанам. Новый вызов он воспринимает как большой шанс реабилитироваться перед соотечественниками за предыдущие неудачи.

Кстати, форвард, похоже, сдружился с Александром Зинченко, хотя перед началом турнира обидел игрока Манчестер Сити "поздравлением" с победой в Лиге чемпионов. Старые обиды забыты, и сейчас ребята даже завели особый ритуал.

Неудивительно, что Зина быстро поместил сообщение Яремчука себе на страницу в соцсетях. А вот Андрей Ярмоленко занялся продвижением своего интервью.

Хотя при этом вингера Вест Хэма отмечают, что он удачно выступает именно в национальной команде. Об этом Андрей также сообщил.

Узнайте, кто ждет Украину в случае победы над Швецией: полная сетка плей-офф Евро-2020.

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#
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И
Г
О
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Бельгия
3
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9
2
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3
3
Финляндия
3
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3
4
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3
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#
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И
Г
О
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Нидерланды
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Северная Македония
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
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4
4
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