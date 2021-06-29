"Я тоже хочу быть 12 игроком сборной Украины": Стаховский поддержал нашу команду перед Швецией

Один из лучших теннисистов в истории Украины Сергей Стаховский поддержал наших футболистов перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы

Сергей Стаховский и Андрей Шевченко / Фото: Instagram

Уже считанные часы остаются до матча плей-офф Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Украина – Швеция. А вся страна объединилась в поддержке нашей сборной.

Мы уже рассказывали, что Жан Беленюк с борцами записали видео для футболистов. А теперь к флешмобу присоединился и один из лучших теннисистов в истории страны Сергей Стаховский.

"Сегодня я тоже хочу быть 12 игроком сборной Украины. Болеем все вместе и вместе поддерживаем нашу сборную. Слава Украине", – сказал Стаховский накануне игры.

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В общем, вся страна ждет матч Украина – Швеция, который пройдет сегодня в Глазго. Мы тоже ждали, но не дождались – и заглянули в будущее, используя аналитику экспертов "Спорт Сегодня". Смотрите наш альтернативный матч 1/8 финала Евро-2020.