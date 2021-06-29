29 июня 64’
Англия 0
Германия 0
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Евро-2020

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"Я тоже хочу быть 12 игроком сборной Украины": Стаховский поддержал нашу команду перед Швецией

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 июня, 20:04
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Один из лучших теннисистов в истории Украины Сергей Стаховский поддержал наших футболистов перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы
Сергей Стаховский и Андрей Шевченко
Сергей Стаховский и Андрей Шевченко / Фото: Instagram

Уже считанные часы остаются до матча плей-офф Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Украина – Швеция. А вся страна объединилась в поддержке нашей сборной.

Мы уже рассказывали, что Жан Беленюк с борцами записали видео для футболистов. А теперь к флешмобу присоединился и один из лучших теннисистов в истории страны Сергей Стаховский.

"Сегодня я тоже хочу быть 12 игроком сборной Украины. Болеем все вместе и вместе поддерживаем нашу сборную. Слава Украине", – сказал Стаховский накануне игры.

Читайте также: Слава Украине! Подкопаева необычно поддержала футболистов перед матчем со Швецией на Евро

В общем, вся страна ждет матч Украина – Швеция, который пройдет сегодня в Глазго. Мы тоже ждали, но не дождались – и заглянули в будущее, используя аналитику экспертов "Спорт Сегодня". Смотрите наш альтернативный матч 1/8 финала Евро-2020.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 29 июня
0:0 (64’)
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
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