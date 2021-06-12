12 июня 16:00 О матче
Уэльс 1
Швейцария 1
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Впервые в истории Евро судья отменил гол после просмотра VAR

Олег Люлька Олег Люлька
12 июня, 18:30
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Система видеопомощи арбитрам лишила швейцарцев победы над Уэльсом – и правильно сделала. Смотрите видео отмененного гола в исполнении Марио Гаврановича
Гол Гаврановича отменили после просмотра VAR
Гол Гаврановича отменили после просмотра VAR / Фото: Reuters

Матч Уэльс – Швейцария 1:1, состоявшийся в Баку, вошел в историю.

В этой игре группы А впервые в истории чемпионатов Европы по футболу судья отменил гол благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR).

Уэльс – Швейцария: видео голов и обзор второго матча Евро-2020

На 85-й минуте при счете 1:1 форвард швейцарцев Марио Гавранович, выступающий за загребское Динамо, первым же касанием после выхода на замену забил гол. Впрочем, главный рефери встречи француз Клеман Тюрпен, использовав VAR, отменил взятие ворот.

ВИДЕО ОТМЕНЕННОГО ГОЛА

ОБЗОР МАТЧА

Напомним, после первого тура в группе А лидирует Италия, имеющая три очка. Второе место делят Швейцария и Уэльс. Замыкает группу Турция.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Уэльс Уэльс Уэл
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Швейцария Швейцария Шве
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Турция Турция Тур
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

16 июня в этой группе играют Турция – Уэльс и Италия – Швейцария.

Смотрите, как накануне Италия разгромила Турцию 3:0

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