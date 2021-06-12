Впервые в истории Евро судья отменил гол после просмотра VAR

Система видеопомощи арбитрам лишила швейцарцев победы над Уэльсом – и правильно сделала. Смотрите видео отмененного гола в исполнении Марио Гаврановича

Гол Гаврановича отменили после просмотра VAR / Фото: Reuters

Матч Уэльс – Швейцария 1:1, состоявшийся в Баку, вошел в историю.

В этой игре группы А впервые в истории чемпионатов Европы по футболу судья отменил гол благодаря системе видеопомощи арбитрам (VAR).

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На 85-й минуте при счете 1:1 форвард швейцарцев Марио Гавранович, выступающий за загребское Динамо, первым же касанием после выхода на замену забил гол. Впрочем, главный рефери встречи француз Клеман Тюрпен, использовав VAR, отменил взятие ворот.

ВИДЕО ОТМЕНЕННОГО ГОЛА

ОБЗОР МАТЧА

Напомним, после первого тура в группе А лидирует Италия, имеющая три очка. Второе место делят Швейцария и Уэльс. Замыкает группу Турция.

16 июня в этой группе играют Турция – Уэльс и Италия – Швейцария.

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