13 июня 16:00 Видео
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Хорватия 0
13 июня 19:00 О матче
Австрия 3
Северная Македония 1
13 июня 22:00 О матче
Нидерланды 3
Украина 2
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Впереди – победа! Зеленский отметил игру украинских футболистов против Нидерландов

Юлия Безпечная Юлия Безпечная
14 июня, 00:41
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Глава Офиса президента Андрей Ермак также доволен игрой украинцев и гордится национальной сборной
Зеленский доволен игрой Украина - Нидерланды / коллаж "Сегодня"
Зеленский доволен игрой Украина - Нидерланды / коллаж "Сегодня"

В матче со сборной Нидерландов украинские футболисты показали очень сильную игру и впереди их еще ждет победа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Instagram.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет и в дальнейшем. Впереди – две важных игры и ПОБЕДА! Потому что надпись на форме не убрать! Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о вас", – написал президент.

Гордится игрой украинских футболистов против Нидерландов и глава Офиса президента Андрей Ермак, он также заявил о максимальной поддержке украинской сборной.

"Украина гордится своей сборной! Сложный матч, но на таком ответственном турнире легко быть не может. Особенно сейчас нашим ребятам нужна максимальная поддержка. Вы показали футбол европейского сорта против мирового гранда – сборной Нидерландов", – написал он в Facebook.

Он также привел слова покойного тренера украинской сборной Валерия Лобановского: "Я вообще не разделяю победы и поражения, это неизбежные составные части одного процесса".

Напомним, стартовый матч сборной Украины в финальной части чемпионата Европы в воскресенье, 13 июня, завершился поражением от Нидерландов со счетом 2:3, после того как на 85-й минуте был пропущен мяч от соперника.

Во втором туре Евро-2020, 17 июня, Украина сыграет с Северной Македонией в Бухаресте, а Нидерланды примут в Амстердаме Австрию.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
1:0
Видео О матче
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Смотри на: О матче
3:2
Украина О матче
Понедельник, 14 июня
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