Видео голов и обзор матча Словакия – Испания на Евро-2020

Испания наконец-то продемонстрировала свою силу на Евро-2020. "Фурия Роха" смяла словаков в первом тайме, но все равно открыть счет смогла только после ошибки соперника

Испанцы забили Словакии два гола в первом тайме / Фото: Reuters

Сборные Словакии и Испании встречались в третьем туре группового этапа Евро-2020. Онлайн матча Словакия – Испания есть на нашем сайте.

Испания начала первый тайм очень мощно и уже в дебюте заработала пенальти. Однако Альваро Мората не смог реализовать удар с "точки" – его выстрел парировал Мартин Дубравка.

Но спустя некоторое время вратарь сборной Словакии уже стал антигероем. После дальнего удара мяч угодил в перекладину, Дубравка пытался перебросить мяч через перекладину, но забросил его прямо в сетку. Вероятно, ему помешало солнце, однако допускать такие нелепые ошибки на таком уровне просто непростительно.

Еще в первом тайме Испания увеличила преимущество благодаря голу Аймерика Лапорта. В этом эпизоде снова не обошлось без ошибки Дубравки.