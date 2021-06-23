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Видео голов и обзор матча Словакия – Испания на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июня, 20:01
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Испания наконец-то продемонстрировала свою силу на Евро-2020. "Фурия Роха" смяла словаков в первом тайме, но все равно открыть счет смогла только после ошибки соперника
Испанцы забили Словакии два гола в первом тайме
Испанцы забили Словакии два гола в первом тайме / Фото: Reuters

Сборные Словакии и Испании встречались в третьем туре группового этапа Евро-2020. Онлайн матча Словакия – Испания есть на нашем сайте.

Испания начала первый тайм очень мощно и уже в дебюте заработала пенальти. Однако Альваро Мората не смог реализовать удар с "точки" – его выстрел парировал Мартин Дубравка.

Но спустя некоторое время вратарь сборной Словакии уже стал антигероем. После дальнего удара мяч угодил в перекладину, Дубравка пытался перебросить мяч через перекладину, но забросил его прямо в сетку. Вероятно, ему помешало солнце, однако допускать такие нелепые ошибки на таком уровне просто непростительно.

Еще в первом тайме Испания увеличила преимущество благодаря голу Аймерика Лапорта. В этом эпизоде снова не обошлось без ошибки Дубравки.

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И
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3
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4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
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1
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