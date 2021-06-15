15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Венгрия – Португалия: прогноз комментатора на матч ЧЕ в Будапеште

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
15 июня, 14:28
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Действующие чемпионы континента должны легко переиграть скромных хозяев, которые всего второй раз за полвека участвуют в финальных турнирах
Сборная Португалии
Сборная Португалии / Фото: Reuters

Во вторник вечером Евро-2020 заглянет на один из лучших и современных футбольных стадионов мира. Мы уже ведем онлайн Венгрия – Португалия с "Арены Пушкаша" в Будапеште. Начнется встреча андердога с фаворитом в 19:00.

Действующие чемпионы Европы берутся за защиту своего титула. Первый соперник, по сравнению с остальными – скромная, но крепкая сборная, играющая дома. На прошлом Евро, в котором венгры приняли участие впервые за 44 года, они уже встречались с португальцами в группе. И тогда аутсайдер подарил сенсацию, отобрав очки у фаворита. Игра завершилась результативной ничьей 3:3.

Узнайте, где и когда смотреть матч Венгрия – Португалия.

Нынешняя сборная Венгрии стала опытнее. На данный момент она не проигрывает 11 матчей кряду. Хотя в этом турнире им не поможет из-за травмы звездный юноша Доминик Собослаи. По той же причине пропускают Евро Жольт Кальмар, Ботонд Барат и Сильвестр Хангия.

Сборная Португалии по сравнению с победным чемпионатом стала только сильнее, в команде появилось еще больше классных игроков – Бруну Фернандеш, Бернарду Сильва, Рубен Диаш и Жоау Феликс. А ветераны Пепе и Жозе Фонте по-прежнему в большом порядке. Да и все еще стоит особняком Криштиану Роналду.

В этой игре португальцы – очевидные фавориты. Венграм предстоит серьезно напрячься, чтобы не дать сопернику победить. Ожидаю победу сборной Португалии на классе – более, чем в один мяч, – 2:0 или 3:1.

Читайте также онлайн Франция – Германия.

Букмекеры FAVBET преимущество отдают гостям, коэффициент на их победу – 1.43. На сенсационный успех сборной Венгрии можно поставить с коэффициентом 8.90, на ничью – 4.70.

Смотрите, как португальцы разобрались с израильтянами в контрольной встрече:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 15 июня
19:00
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22:00
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Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
19:00
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Четверг, 17 июня
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