26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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Англия --
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В символической сборной Евро – вратарь-неудачник и ни одного украинца

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 июня, 13:23
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По итогам 36 матчей групповой стадии в "команду мечты" вошли сразу четыре представителя Нидерландов, а лучшим стал бельгийский маг из Манчестер Сити
Кевин де Брюйне, Бельгия - Дания
Кевин де Брюйне, Бельгия - Дания / Фото: Reuters

После группового этапа чемпионата Европы 16 команды вышли в плей-офф, а восемь завершили турнир. Напомним все пары 1/8 финала Евро-2020: Украина против Швеции и другие. Статистики и аналитики провели свои подсчеты и определили лучших.

Аналитический ресурс WhoScored назвал символическую сборную турнира на данный момент. Там не нашлось места ни одного футболисту сборной Украины, зато в нее попали сразу четыре наших соперника по стартовому матчу из сборной Нидерландов. Остальные семеро представляют разные страны: Финляндию, Данию, Чехию, Бельгию, Хорватию, Швецию, Португалию.

Смотрите все автоголы Евро-2020: парад восьми несчастий.

Причем, самая высокая оценка – у бельгийца Кевина де Брюйне, который в первой встрече, против россиян, не играл. А место в воротах отдали финну Лукашу Градецкому – несмотря на то, что он забил мяч в свои ворота, а его команда не пробилась в плей-офф.

Тем временем россияне предложили сборной Украины сыграть матч.

Заметим, что на каждую позицию ставили по игроку с наивысшей оценкой. На других местах могли быть несколько футболистов с более высокими баллами, но определяли лучших в конкретных амплуа.

Узнавайте, где и когда Украина сыграет со Швецией в плей-офф Евро.

Смотрите обзор матча Португалия – Франция:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
19:00
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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Понедельник, 28 июня
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22:00
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