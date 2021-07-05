Украинский футболист подарил сыну мотоцикл после возвращения с Евро-2020

Полузащитник бельгийского Кортрейка Евгений Макаренко поздравил Сашу с четырехлетием необычным подарком, на котором сам проехался по квартире

Евгений Макаренко и его жена Татьяна / Фото: Instagram

В субботу вечером сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы. В воскресенье футболисты смогли вернуться на родину и воссоединиться с семьями. Мы уже писали сегодня, как футболистов сборной Украины встречают дома их дети: в семьи вернулись Сергей Сидорчук и Роман Яремчук.

Также о прибытии мужа рассказала и Татьяна Макаренко. Супруга бывшего динамовца на своей странице в Instagram поделилась свежими кадрами.

Сначала она показала трогательное видео, как сын встретил Евгения после длительного отсутствия.

Так совпало, что у Александра – день рождения. Естественно, что футболист пришел к сыну не с пустыми руками. Подарок, который полузащитник сборной подготовил наследнику, поражает. Женя сам оседлал небольшой квадроцикл, на котором можно проехаться по квартире.

А затем уже сам именинник предстал на новом средстве передвижения под восторженными взглядами сестрички.

Напомним, киевлянин ранее, кроме Динамо, выступал за Говерлу, а с 2017 года играет в Бельгии.

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