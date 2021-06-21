21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Украине нельзя играть на ничью с Австрией! Степаненко рассказал про угрозу

Елена Павлова Елена Павлова
21 июня, 17:36
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Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко перед заключительным матчем группового этапа Евро-2020 признался, что его беспокоят разные таймы в игре команды
Тарас Степаненко в матче с македонцами
Тарас Степаненко в матче с македонцами / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение на Евро-2020 от Нидерландов (2:3) и победу над Северной Македонией (2:1). А также рассказал, что его беспокоит перед матчем с Австрией. Встреча состоится сегодня в Бухаресте в 19:00. Онлайн Украина – Австрия доступен на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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"С нидерландцами вытащили такую игру с 0:2, но, к сожалению, не удержали. С македонцами отлично провели первый тайм, забили два гола и могли еще забить, но потом пропустили нелепый гол и усложнили себе задачу. Немного беспокоит, что у нас бывает два разных тайма. Нужно учиться на таком уровне держать интенсивность игры в обоих таймах, тогда не будет таких качелей", – рассказал Степаненко УЕФА

Сборную Украины ждут непростые испытания
Сборную Украины ждут непростые испытания / Фото: Reuters

"Австрия очень сильна в первую очередь физически. Они идут вперед, несмотря на результат, прессингуют, проводят быстрые атаки. У них большие игроки впереди. Можно сказать, что у них немецкий стиль футбола – всегда быстрый, агрессивный. Для нас главное показать дисциплину, выполнять тренерские задумки, ну и конечно – самоотдача. Но ни в коем случае нельзя играть на ничью. Вы пытаетесь опуститься ниже, отдавая пространство сопернику, вроде как повышая безопасность своих ворот. Но в итоге это играет с командой злую шутку"

После двух туров у Украины три балла, столько же и у Австрии, но наша команда опережает соперника по забитым мячам. Команду Шевченко в матче против Австрии устроит даже ничья. Но обойти Нидерланды и подняться выше второго места украинцы никак не смогут. Ранее мы писали, как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
2
2
0
0
5
2
3
6
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
3
Австрия Австрия Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

Ранее Беринчик обратился к пацанам сборной Украины перед Австрией.

Смотрите обзор встречи Украины и Нидерландов

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Понедельник, 21 июня
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