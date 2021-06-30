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"Украинцы побили русского болельщика. Ну и что?" В России спокойно отнеслись к драке на матче Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
30 июня, 13:47
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Депутат российской Госдумы Игорь Лебедев призывает не делать из мухи слона после того, как болельщика с флагом РФ побили на матче Украины и Швеции
Болельщик с российским флагом пришел в украинский сектор
Болельщик с российским флагом пришел в украинский сектор

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев спокойно отреагировал на новость о том, что на болельщика с российским флагом напали во время матча Украина – Швеция.

"В России каждый день, каждую минуту где-то кого-то избивают. Не вижу ничего страшного в том, что произошло. На всех футбольных матчах, в любой стране каждый раз происходит какое-то столкновение болельщиков. Кто-то кому-то наступил на ногу, кто-то кого-то ударил. Не могу сказать, что это нормально. Но в этом нет ничего предосудительного, чтобы раздувать из мухи слона. Ой, побили русского болельщика. Ну и что? Мы же не знаем, как и почему это произошло. Может, он сам полез и получил. Мы рядом не стояли.

Естественно сейчас все пытаются в футбольные отношения России и Украины вставить политику. Считаю, это неправильно. Если бы это случилось между российским болельщиком и болельщиком другой страны, никто не обратил бы на это внимание", – цитирует Лебедева Sport24.

Напомним, вчера сборная Украины вышла в 1/4 финала Евро-2020. Наша команда в дополнительное время обыграла Швецию. Победный гол забил Артем Довбик, которого писательница обозвала московитом.

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