Украина – Австрия: стартовые составы на решающий матч Евро-2020

Андрей Шевченко нарушил традицию, согласно которой победный состав не меняют, и по сравнению с поединком против Северной Македонии произвел одну рокировку

Сборная Украины по футболу / Фото: Reuters

Объявлены составы на матч третьего тура группового раунда Евро-2020 Украина – Австрия. По сравнению с предыдущей игрой против Северной Македонии, у нас – одна замена. Вместо Тараса Степаненко с первых минут выходит Сергей Сидорчук.

Украина – Австрия: онлайн решающего матча на Евро-2020

УКРАИНА: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик

АВСТРИЯ: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Арнаутович, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Онисиво, Калайджич

Напомним, начало матча Украина – Австрия в Бухаресте – в 19:00 по киевскому времени. Нашей сборной, чтобы занять второе место и гарантированно выйти в 1/8 финала, нужно не проиграть.

Украина – Австрия: где смотреть матч Евро-2020 за выход в плей-офф