3 июля 19:00 Видео
Чехия 1
Дания 2
3 июля 6’
Украина 0
Англия 1
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
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Евро-2020

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Украина – Англия: где смотреть трансляцию и видео голов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
3 июля, 21:51
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Все о трансляциях матча Украина – Англия в плей-офф Евро-2020 на эфирных, спутниковых каналах и в интернете. Видео голов – в нашем онлайне
Украинские болельщики в Риме на матче Украина - Англия
Украинские болельщики в Риме на матче Украина - Англия / Фото: Reuters

Сборная Украины уже показала свой лучший результат на чемпионатах Европы, а сегодня может продлить наш праздник на Евро! В поединке против англичан нужно сыграть свой лучший матч и попытаться добыть путевку в полуфинал. Смотреть онлайн трансляцию Украина – Англия с видео-повторами голов, фотографиями и комментариями можно на нашем сайте.

Матч начнется в 22:00.

В ожидании матча Украина – Англия посмотрите 5-минутный мультик, который по-новому озвучил наш комментатор:

Смотреть игру Украина – Англия в прямом эфире можно на:

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Если у вас нет возможности смотреть трансляцию на ТВ, присоединяйтесь к нашему стриму поединка Украина – Англия. Комментатор Евгений Кучин точно не даст заскучать! Задавайте свои вопросы, делайте прогнозы и делитесь впечатлениями.

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✔️ Когда начало? Стартуем в 22:00!

✔️ Где смотреть? Каналы "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", сервис OLL.TV

✔️ Кто фаворит? Англия. Вероятность выхода Украины в полуфинал равна 20 процентам.

✔️ Где состоится матч? В Риме на Олимпийском стадионе. Вмещает 70 тыс зрителей.

✔️ Как играли раньше? В семи встречах преимущество у англичан: 4 победы, 2 ничьих и лишь 1 наша победа.

✔️ У кого дороже состав? Команда Англии на Евро-2020 оценивается в 6,5 раза дороже украинских коллег. Но мы-то знаем, что в футбол играют не деньги!

✔️ Какие прогнозы? Комментатор Кирилл Круторогов ожидает победу Англии 2:1. Но надеется, что наши смогут показать эталонный футбол и победить.

✔️ А если победа, что дальше? Матч с победителем пары Чехия – Дания.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
1:2
Видео О матче
0:1 (6’)
Смотри на: Трансляция
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
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