22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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Евро-2020

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УАФ назвала главную причину поражения Украины от Австрии

Олег Люлька Олег Люлька
22 июня, 16:01
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Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола признал, что имели место промахи с функциональной подготовкой. Не бежалось – говорит Олег Протасов
Футболист сборной Украины после поражения от Австрии
Футболист сборной Украины после поражения от Австрии / Фото: Reuters

В руководстве УАФ назвали причину поражения сборной Украины от Австрии 0:1, которое отбросило нашу команду на третье место в своей группе и поставило под угрозу выход в 1/8 финала Евро.

"Не бежалось команде, такой и результат", – заявил первый вице-президент УАФ Олег Протасов, дав понять, что видит причину неудачи в проблемах с функциональной подготовкой сборной

На замечание журналиста канала Бомбардир, мол, не слишком ли длинные сборы были перед Евро, Протасов ответил: "Сейчас анализировать по горячим следам рановато. Разберемся, обсудим".

Ранее УАФ сделала заявление по возможной отставке Шевченко. Несмотря на поражение от Австрии и угрозу раннего вылета с чемпионата Европы, в Украинской ассоциации футбола не видят оснований для смены наставника команды.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Напомним, что Украина сохраняет шансы выйти в 1/8 Евро с третьего места в группе, для этого достаточно хотя бы одного фактора:

  • Ничья в матче между Хорватией и Шотландией
  • Победа Словакии и ничья или поражение Польши
  • Победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши
  • Поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей

Смотрите, как Украина проиграла Австрии на Евро-2020

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Вторник, 22 июня
22:00
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Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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22:00
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