У Шевы – плюс три игрока: УЕФА расширил количество игроков в заявке на Евро-2020

Андрей Шевченко сможет взять на Евро еще трех дополнительных игроков. На такой шаг пошел УЕФА, чтобы команды не страдали из-за случаев заражения коронавирусом. Но только до старта турнира

Исполнительный комитет УЕФА одобрил расширение заявок сборных на Евро-2020 с 23 до 26 футболистов. Изменения призваны обезопасить команды от неожиданной потери игроков из-за коронавируса.

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Впрочем, как сообщается на официальном сайте организации, в заявке на матч по-прежнему может быть максимум 23 игрока, включая трех вратарей.

В то же время, регламент не ограничивает количество изменений в заявке после ее подачи 1 июня 2021 года и до первого матча в случае тяжелой травмы или болезни. Игроки с позитивным тестом на COVID-19 приравниваются в тяжелобольным.

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Новый регламент также позволяет заменять вратарей перед каждым матчем в случае их физической невозможности выйти на поле, даже если в распоряжении команды остаются один или два вратаря из заявки. Замененного игрока нельзя вернуть в заявку.

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Ранее мы писали, что Шевченко уйдет из сборной Украины: тренер озвучил свои планы после Евро-2020. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко рассказал, что хотел бы работать тренером в Италии. Но пока сосредоточен на подготовке к чемпионату Европы.