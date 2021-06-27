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У Нидерландов сбился прицел: прервалась уникальная серия в 88 матчей

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 июня, 23:08
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Впервые в истории чемпионатов мира и Европы нидерландская команда ни разу не попала по воротам соперников, уступив в 1/8 финала Чехии
Все удары голландцев были холостыми
Все удары голландцев были холостыми / Фото: REUTERS

Сборная Нидерландов сегодня сенсационно проиграла Чехии в 1/8 финала Евро-2020. Поединок завершился со счетом – 2:0 в пользу чехов. А Нидерланды – ни разу не попали в створ ворот!

Всего "оранжевые" нанесли семь ударов, но ни один из них не попал в "рамку". Это случилось впервые в истории команды на крупных турнирах. До сегодняшнего дня Нидерланды провели на чемпионатах мира и Европы 88 матчей – и никогда не уходили с поля без попадания в створ ворот противника.

Интересно, что по ходу матча голландский защитник Маттейс де Лигт получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Этим он установил антирекорд для своей команды. За всю историю чемпионатов Европы нидерландские футболисты четырежды были удалены с поля по ходу матча – больше красных карточек не получал никто.

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