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Трое украинцев попали в число худших игроков Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июля, 15:18
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Аналитики посчитали, что самые низки оценки на своих позициях получили Сергей Сидорчук, Роман Яремчук и Александр Караваев. В их компании Нойер и Жота
Украина - Англия, Сидорчук, Кейн
Украина - Англия, Сидорчук, Кейн / Фото: Reuters

После чемпионата Европы продолжают подводить его итоги, определяют лучших и худших. Авторитетный аналитический сайт WhoScored составил символическую сборную футболистов, которых ниже всех оценили. Включали в него игроков сборных, которые пробились в плей-офф. В неприятном списке оказалось трое представителей сборной Украины.

К слову, финал Евро-2020 установил рекорд по количеству зрителей. Всего турнир посетило более миллиона фанатов.

На сайте WhoScored опубликовали команду, члены которой меньше всего впечатлили специалистов. В ней больше всего украинцев: защитник Александр Караваев, хавбек Сергей Сидорчук и форвард Роман Яремчук. Еще четыре нации – Германия, Уэльс, Португалия, Хорватия – представляют по два игрока. Заметим, что здесь знаменитые немцы Антонио Рюдигер и Мануэль Нойер, португальский форвард Ливерпуля Диогу Жота, Бернарду Силва из МанСити, хорошо нам знакомый хорватский защитник Домагой Вида.

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Смотрите, как украинцы проиграли австрийцам на финише группового этапа:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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