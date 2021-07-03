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Травма звезды сборной Италии на Евро: новые сроки восстановления

Олег Люлька Олег Люлька
3 июля, 20:38
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Изначально сообщалось, что левый защитник итальянской команды Спинаццола пропустит около года, но, по результатам медобследования, он вернется в строй через шесть месяцев
Травма Леонардо Спинаццолы
Травма Леонардо Спинаццолы / Фото: Reuters

Появилась новая информация по срокам восстановления защитника Ромы и сборной Италии Леонардо Спинаццолы после травмы, которую он получил накануне в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии.

Напомним, Италия обыграла Бельгию 2:1 и вышла в 1/2 финала на Испанию.

Однако во втором тайме поединка с бельгийцами лидер итальянской сборной Спинаццола, рыдая, покинул поле на носилках.

Изначально сообщалось, что на восстановление у парня уйдет до 12 месяцев.

Однако Леонардо вернется в строй в два раза быстрее.

Спинаццола прошел обследование. У него разрыв ахиллова сухожилия. Срок восстановления составит 5-6 месяцев. Эту информацию журналисту Фабрицио Романо подтвердил медицинский штаб сборной Италии.

"Я уверен, что скоро вернусь! При таком командном духе нет ничего невозможного", – сказал Спинаццола

Напомним, около полугода пробудет вне игры и форвард сборной Украины Артем Беседин, которого сломали в матче 1/8 финала Евро со шведами.

Обзор матча Италия – Бельгия (2:1)

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