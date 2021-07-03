Травма звезды сборной Италии на Евро: новые сроки восстановления

Появилась новая информация по срокам восстановления защитника Ромы и сборной Италии Леонардо Спинаццолы после травмы, которую он получил накануне в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии.
Напомним, Италия обыграла Бельгию 2:1 и вышла в 1/2 финала на Испанию.
Однако во втором тайме поединка с бельгийцами лидер итальянской сборной Спинаццола, рыдая, покинул поле на носилках.
Изначально сообщалось, что на восстановление у парня уйдет до 12 месяцев.
Однако Леонардо вернется в строй в два раза быстрее.
Спинаццола прошел обследование. У него разрыв ахиллова сухожилия. Срок восстановления составит 5-6 месяцев. Эту информацию журналисту Фабрицио Романо подтвердил медицинский штаб сборной Италии.
"Я уверен, что скоро вернусь! При таком командном духе нет ничего невозможного", – сказал Спинаццола
Напомним, около полугода пробудет вне игры и форвард сборной Украины Артем Беседин, которого сломали в матче 1/8 финала Евро со шведами.
Обзор матча Италия – Бельгия (2:1)