"Тогда патриотизма у футболистов прибавится": Сборную Украины пригрозили отвезти на Донбасс

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Сергей Куницын после поражения от Австрии 0:1 предложил повезти украинскую сборную на Донбасс, чтобы она более ответственно играла.
"40 миллионов переживает. Пацаны воюют на Донбассе. Так безответственно нельзя относиться. Нельзя. 40 миллионов людей переживали. Пацаны в окопах переживали. Стыдно. Я футбольный человек, мне стыдно. Не чувствовалось, что команда чувствует, что десятки миллионов украинцев переживают и десятки тысяч пацанов на войне. Футболистов надо на Донбасс повезти. Может, тогда патриотизма прибавится", – приводит слова Куницына Tribuna.com
Ранее УАФ сделала заявление по возможной отставке Шевченко. Несмотря на поражение от Австрии и угрозу раннего вылета с чемпионата Европы, в Украинской ассоциации футбола не видят оснований для смены наставника команды.
Напомним, что Украина сохраняет шансы выйти в 1/8 Евро с третьего места в группе, для этого достаточно хотя бы одного фактора:
- Ничья в матче между Хорватией и Шотландией
- Победа Словакии и ничья или поражение Польши
- Победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши
- Поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей
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