21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 18’
Россия 0
Дания 0
21 июня 19’
Финляндия 0
Бельгия 0
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Таблица третьих мест: Украина выходит в 1/8 Евро

Олег Люлька Олег Люлька
21 июня, 22:04
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Но это лишь по состоянию на момент завершения нашего матча с австрийцами, проигранного 0:1. Окончательно, выйдем ли мы в плей-офф, станет известно 23 июня
Таблица третьих мест на Евро-2020
Таблица третьих мест на Евро-2020 / Фото: UEFA.com

После поражения от Австрии 0:1 в матче третьего тура группового раунда Евро-2020 в Бухаресте сборная Украины финишировала на третьем месте в своем квартете С.

Однако шансы попасть в 1/8 Евро у команды Андрея Шевченко остаются. Окажемся ли мы в числе четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня – в день завершения группового раунда.

На момент завершения своего матча с австрийцами украинцы в таблице третьих мест Евро-2020 занимают четвертую строчку и, следовательно, по состоянию на сейчас, выходят в 1/8 финала. Но ситуация может еще измениться.

Читайте также: За кого теперь болеть Украине? Четыре варианта, как нам остаться на Евро-2020

Теперь сборной Украины остается ждать
Теперь сборной Украины остается ждать

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
3
3
0
0
8
2
6
9
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
Австрия Австрия Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В
3
Украина Украина Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
Смотри на: О матче
0:3
Смотри на: О матче
0:0 (18’)
Смотри на: Трансляция
0:0 (19’)
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Вторник, 22 июня
22:00
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22:00
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