Сумасшедшая ставка! На победу Украины поставили 700 тысяч

Сборная Украины считается фаворитом матча против Австрии, но нашу команду устроит и ничья, которая выведет подопечных Шевченко в 1/8 финала Евро-2020

Украинцам можно и не побеждать / Фото: REUTERS

Сборная Украины сегодня играет заключительный матч группового этапа Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Австрия.

Турнирная ситуация простая. Украину и Австрию устроит ничья. А значит букмекеры снизили котировки на такой исход до 2.00. При этом, можно хорошо заработать на победе любой из команд.

Так в одной из российских букмекерских контор была сделана ставка в 747 143 рубля на победу Украины при коэффициенте 3.70. То есть, в случае победы автор ставки получит 2 764 429 рублей (37 900 долларов).

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Матч Украина – Австрия начнется в 19:00. На нашем YouTube-канале ТуМатч идет прямая стрим-трансляция поединка.