21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Сумасшедшая ставка! На победу Украины поставили 700 тысяч

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 июня, 18:09
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Сборная Украины считается фаворитом матча против Австрии, но нашу команду устроит и ничья, которая выведет подопечных Шевченко в 1/8 финала Евро-2020
Украинцам можно и не побеждать
Украинцам можно и не побеждать / Фото: REUTERS

Сборная Украины сегодня играет заключительный матч группового этапа Евро-2020. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Австрия.

Турнирная ситуация простая. Украину и Австрию устроит ничья. А значит букмекеры снизили котировки на такой исход до 2.00. При этом, можно хорошо заработать на победе любой из команд.

Так в одной из российских букмекерских контор была сделана ставка в 747 143 рубля на победу Украины при коэффициенте 3.70. То есть, в случае победы автор ставки получит 2 764 429 рублей (37 900 долларов).

Смотрите также: Как играть Украине против Австрии? Опрос диванных экспертов

Матч Украина – Австрия начнется в 19:00. На нашем YouTube-канале ТуМатч идет прямая стрим-трансляция поединка.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Вторник, 22 июня
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
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