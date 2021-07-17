Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Ставлю Украине на Евро четыре! Бывший защитник сборной – про слабые стороны команды Шевы

Елена Павлова Елена Павлова
17 июля, 13:05
Копировать ссылку
Бывший защитник сборной Украины Юрий Сак считает, что Андрею Шевченко на чемпионате Европы-2020 стоило больше доверять запасным игрокам, особенно Довбику
Юрий Сак оценил работу Андрея Шевченко в сборной Украины на Евро-2020
Юрий Сак оценил работу Андрея Шевченко в сборной Украины на Евро-2020 / Фото: Getty Images

Бывший защитник сборной Украины, Черноморца и мариупольского Металлурга Юрий Сак поставил команде Андрея Шевченко четверку за выступление на чемпионате Европы-2020. Ранее мы сообщали, что сразу четыре футболиста Украины среди самых подорожавших игроков после Евро.

Читайте также: Шевченко важно найти клуб: Ребров рассказал, когда может возглавить сборную Украины

"Оцениваю выступление на четверку. Перед командой стояла задача — выйти из группы. Сборная Украины пробилась в 1/8 финала и преодолела этот барьер. Поэтому выход в четвертьфинал Евро – хороший результат. Почему не пятерка? Потому что было две игры, которые наша команда провела очень слабо…", – рассказал Сак zbirna.com

Андрей Шевченко в матче с Англией выглядел растерянным
Андрей Шевченко в матче с Англией выглядел растерянным / Фото: Reuters

Плюсы сборной Украины

"У нас не было россыпи голевых моментов, но реализация была на отличном уровне, в отличие от товарищеских матчей перед чемпионатом Европы. Значит, была проведена качественная работа. Не всегда получалось, но команда все равно пыталась действовать комбинационно. Это тоже плюс для коллектива — не сходить со своего пути"

Гарри Магуайр забивает в ворота Украины
Гарри Магуайр забивает в ворота Украины / Фото: Reuters

Минусы команды Шевченко

"Были большие проблемы в игре на втором этаже, особенно это бросалось в глаза в матче с Англией. Причем, мы не смогли противопоставить сопернику контригры, как и в поединке с Австрией. За эти две встречи, если не ошибаюсь, наша команда только три раза попала в створ ворот противника"

Артем Довбик, сборная Украины
Артем Довбик, сборная Украины / Фото: Reuters

Также Сак считает, что Андрею Шевченко стоило больше доверять запасным игрокам: "Больше времени можно было дать Довбыку, и это не касается матча со Швецией, в котором нападающий стал героем. Если бы его и раньше начали выпускать, форвард не испортил бы каши. Мне кажется, Артема передержали на скамейке запасных"

Ранее мы писали, что Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины на Евро-2020: смотрите ТОП-5.

Смотрите обзор финала Евро-2020 между Италией и Англией

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять