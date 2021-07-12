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Статистики нашли ключ успеха Италии в финале Евро-2020 с Англией

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июля, 14:36
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22-летний вратарь Джанлуиджи Доннарумма не проиграл ни одной серии пенальти в жизни, а Гарри Кейн в форме сборной впервые не смог ударить по воротам
Джанлуиджи Доннарумма и Рахим Стерлинг
Джанлуиджи Доннарумма и Рахим Стерлинг / Фото: Reuters

В Италии продолжают праздновать второй успех сборной в истории, тогда как в на Туманном Альбионе ищут виновных. В то же время статистические ресурсы выявили несколько интересных фактов, которые объясняют исход противостояния на "Уэмбли".

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Оказывается, молодой страж ворот "Скуадры адзурры" Джанлуиджи Доннарумма никогда не уступал в "футбольной лотерее". Аналитики OptaJoe назвали его суперменом: трижды парень выигрывал серию пенальти для клуба, дважды – для национальной команды. Так что, когда окончилось дополнительное время, хозяева практически были обречены.

Тем более, что англичане крайне неудачно проводили пенальти в истории, выиграв всего дважды в девяти случаях.

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В игровое же время гости сделали все, чтобы нейтрализовать Гарри Кейна. Форвард Тоттенхэма всего лишь второй раз за 61 матч в сборной Англии не нашел шанс, чтобы нанести удар или хотя бы создать для него возможность. Да и первый "несчастный" случай был, когда он выходил на замену на 29 минут.

Настоящим двигателем команды Роберто Манчини стал полузащитник Марко Верратти. С момента появления на турнире он занял первое место по количеству созданных голевых возможностей (14), удачных передач (388), перехватов (14) и возвращенных владений (37).

Сборная Италии шестой раз выиграла крупный турнир (четыре ЧМ, два Евро) и уступает по этому показателю лишь Германии.

Интересно, что судьбу трофея второй раз решили в серии пенальти. До этого в 1976 году сборная Чехословакии таким способом обыграла ФРГ.

Тем временем тренер сборной Англии объяснил выбор пенальтистов в финале Евро с Италией.

Смотрите обзор финала:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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