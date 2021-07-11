Стартовые составы на финал Евро-2020 Италия – Англия

Финалисты чемпионата Европы 2020 года определились со стартовыми составами на главный матч турнира. Команды выйдут на поле в 22:00

Составы на финал Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборные Англии и Италии огласили стартовые составы на финальный матч Евро-2020. Поединок состоится сегодня на стадионе "Уэмбли" и начнется в 22:00. Смотреть Италия – Англия можно на нашем сайте.

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Шоу, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Кейн

Запасные: Рамсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Мингс. Коди, Санчо, Калверт-Льюин, Джеймс, Сака, Беллингем.

Ранее мы писали, что невеста игрока сборной Украины в финале Евро будет болеть за Италию. В финале Евро-2020 сборная Италии получит очаровательную поддержку из Украины. За итальянскую команду сегодня будет болеть Даша Савина.