Стало известно, кто спал с трофеем Евро-2020. Появилось фото с постели

Автор гола в финале Леонардо Бонуччи и капитан Италии Джорджио Кьеллини показали, как защищают главную награду чемпионата Европы по футболу

Бонуччи и Кьеллини вместе с трофеем / Фото: Instagram

Сборная Италии выиграла Евро-2020. В Лондоне итальянцы обыграли Англию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. Смотрите видео голов матча Италия – Англия.

На утро после финала защитник Леонардо Бонуччи опубликовал в Instagram забавное фото. На нем Леонардо и Джорджио Кьеллини лежат в постели с трофеем. Кстати, Бонуччи забил гол в основное время, а Кьеллини – капитан Италии.

"Не волнуйтесь, спите спокойно. Мы его защищаем", – подписал фото Бонуччи.

Ранее мы писали, что Леонардо Бонуччи в компании с Жоржиньо душевно пел в подтрибунных помещениях стадиона "Уэмбли".

Напомним, чтотренер Италии на животе проехался по столу после победы в финале Евро-2020. Бывший полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси, ныне входящий в тренерский штаб, эффектно отпраздновал победу команды на чемпионате Европы.