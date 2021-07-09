Современный коворкинг и белая зарплата. Тренера сборной России по футболу ищут в интернете

От нового наставника требуется опыт работы от трех лет, умение работать с "золотым активом" и организовать поездку команды в Катар в идеале на 4 недели

Черчесову ищут замену после Евро-2020

Тренера сборной России Станислава Черчесова уволили после провала на Евро. А сегодня на онлайн-платформе для поиска работы появилась вакансия главного тренера сборной России по футболу. Успешному кандидату обещают работу в дружном коллективе профессионалов, частые командировки и белую заработную плату, которая выше, чем в аналогичных европейских компаниях.

Основная обязанность – организовать поездку команды в Катар в ноябре–декабре 2022 года сроком на три, а в идеале — на четыре недели. Сотруднику обещают работу в дружном коллективе амбициозных профессионалов.

В описании вакансии указано, что от кандидата требуется опыт управления коллективом от 25 человек, умение работать с "золотым активом", разбираться в метриках продвинутой статистики. Также будущий сотрудник должен уметь мотивировать команду и работать в кризисных ситуациях.

От кандидата нужен опыт работы на аналогичной должности от трех лет, на работе предполагается полная занятость.

График работы – гибкий. В вакансии указан трехмесячный испытательный срок с сентября по ноябрь 2021 года.

Кроме того, среди условий работы указаны: регулярные командировки, офис в центре Москвы и современный коворкинг в Новогорске.

Ранее мы сообщали, что бывший тренер сборной Украины рвется возглавить сборную России.

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