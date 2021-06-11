11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Слепой гений и Рим в огне: шикарная церемония открытия Евро-2020

Елена Павлова Елена Павлова
11 июня, 22:37
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Итальянцы стильно представили чемпионат Европы – с военным оркестром, воздушными шарами, салютом и шикарным голосом Андреа Бочелли.
Открытие Евро-2020 в Риме
Открытие Евро-2020 в Риме / Фото: Reuters

Дождались! Евро-2020 стартовало в Риме непродолжительной, но трогательной и стильной церемонией открытия. Что тут скажешь? Итальянцы знают, что такое вкус. А затем первыми в борьбу за трофей вступили хозяева. Турция – Италия онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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Первыми болельщиков на трибунах и у экранов телевизоров поприветствовали чемпионы мира-2006 года – Алессандро Неста и Франческо Тотти, которого и вовсе называют Императором Рима. Далее было выступление ансамбля итальянской полиции и почетного караула конной полиции и воздушные акробаты.

А под бархатный голос итальянского тенора, слепого гения Андреа Бочелли, в воздух взмыли 24 огромных шара в цветах национальных флагов участников турнира.

А завершал музыкальную программу гимн Евро We Are The People ("Мы люди") в исполнении нидерландского диджея Мартина Гаррикса и Боно с Эджем, участниками популярной рок-группы U2. А завершал открытие шикарный салют над Олимпийским стадионом.

Напомним, что в первый день Евро-2020 будет сыгран только один матч Италия – Турция.

Ранее мы писали, что Украина прилетела в Нидерланды, где стартует на Евро.

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