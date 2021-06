Слепой гений и Рим в огне: шикарная церемония открытия Евро-2020

Итальянцы стильно представили чемпионат Европы – с военным оркестром, воздушными шарами, салютом и шикарным голосом Андреа Бочелли.

Открытие Евро-2020 в Риме / Фото: Reuters

Дождались! Евро-2020 стартовало в Риме непродолжительной, но трогательной и стильной церемонией открытия. Что тут скажешь? Итальянцы знают, что такое вкус. А затем первыми в борьбу за трофей вступили хозяева. Турция – Италия онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

Первыми болельщиков на трибунах и у экранов телевизоров поприветствовали чемпионы мира-2006 года – Алессандро Неста и Франческо Тотти, которого и вовсе называют Императором Рима. Далее было выступление ансамбля итальянской полиции и почетного караула конной полиции и воздушные акробаты.

А под бархатный голос итальянского тенора, слепого гения Андреа Бочелли, в воздух взмыли 24 огромных шара в цветах национальных флагов участников турнира.

А завершал музыкальную программу гимн Евро We Are The People ("Мы люди") в исполнении нидерландского диджея Мартина Гаррикса и Боно с Эджем, участниками популярной рок-группы U2. А завершал открытие шикарный салют над Олимпийским стадионом.

Напомним, что в первый день Евро-2020 будет сыгран только один матч Италия – Турция.

