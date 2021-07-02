2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Швейцария – Испания: прогноз комментатора на первый четвертьфинал Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
2 июля, 15:19
Копировать ссылку
Сегодня стартует стадия 1/4 финала Евро-2020. В противостоянии швейцарцев и испанцев комментатор Кирилл Круторогов ждет много голов и победу Испании
Футболисты сборной Испании
Футболисты сборной Испании / Фото: Reuters

В пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге матчем Швейцария – Испания откроется стадия 1/4 финала Евро-2020. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн Швейцария – Испания доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на это противостояние от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Швейцария – Испания: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ

Сборная Швейцарии в пятый раз играет на Евро, и впервые вышла в четвертьфинал. Более того, она не преодолевала 1/8 финала крупного турнира с 1954 года. А разрушила это проклятье, выбив на предыдущей стадии действующих чемпионов мира, команду Франции, в серии пенальти. Против следующего соперника швейцарцам придется играть без капитана Гранита Джаки, который перебрал карточек.

С испанцами сборная Швейцарии играла 22 раза и победила лишь однажды – в группе чемпионата мира-2010, а вот поражений было куда больше – 16, и пять встреч завершились вничью.

Сборная Испании в 1/8-й выбила хорватов. "Фурия роха" проигрывала 0:1, вела 3:1, но умудрилась пропустить дважды в концовке, игра перешла в овертаймы, где Испания добила своего оппонента. Для нее это одиннадцатый чемпионат Европы, а до полуфинала испанцы добирались четырежды, причем, преодолев раунд восьми, они каждый раз доходили до финала. Кадровых потерь у Луиса Энрике нет, но он не стесняется применять ротацию. Думаю, в основной состав вернется Жорди Альба.

Сборная Испании, хоть и получила немало критики на турнире, выглядит предпочтительнее. Голы, думаю, будут в немалом количестве – голы в обоих таймах, ТБ 2,5, у Испании жду тотал голов больше 1,5 и ее выход в следующий раунд.

Аналитики FAVBET также называют Испанию большим фаворитом матча. На ее выход в 1/2 финала установлен коэффициент 1.32, на проход швейцарцев – 3.65. Букмекеры прочат испанцам победу в основное время со счетом 1:0 или 2:0.

Смотрите, как Испания и Швейцария выиграли свои матчи 1/8 финала

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
дня

13 200 м
Узнай кто
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 3 июля
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять