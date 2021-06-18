18 июня 16:00 Видео
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Словакия 0
18 июня 19:00
Хорватия --
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Германия --
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Италия --
Уэльс --
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Украина --
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Бельгия --
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Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Швеция – Словакия: видео гола и самых интересных моментов матча "стариков"

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
18 июня, 17:45
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Команды группы Е встретились в Санкт-Петербурге в рамках второго тура. Тактическое противостояние принесло мало голевых моментов, а все решило пенальти
Швеция - Словакия
Швеция - Словакия / Фото: Reuters

Пятница, 18 июня, – восьмой день чемпионата Европы. Сегодня в разных уголках Европы проходят три поединка. Первый из них в 16:00 начался в Санкт-Петербурге. На нашем сайте прошла онлайн-трансляция Швеция – Словакия.

На старте турнира соперники порадовали своих фанов: словаки неожиданно обыграли поляков, а шведы отстояли ничью с испанцами. В первом тайме очного противостояния команды больше думали об обороне. В створ ворот они нанесли всего один удар на двоих: постарались "сине-желтые". Но было еще по два "выстрела" мимо цели. Смотрите самое интересное из первого тайма:

После перерыва игра кардинально не изменилась. Однако два опасных удара по воротам нанесла сборная Швеции. На 58-й минуте защитник Людвиг Аугустинссон опасно пробил головой, но словацкий вратарь Мартин Дубравка успел выставить руки и спасти команду. А на 70-й минуте голкипер Ньюкасла среагировал в ближнем углу на выстрел Александера Исака.

Решающий же момент случился на 75-й минуте, когда Робин Квайсон, который вышел на замену, заработал 11-метровый. Парень в штрафной прокинул мяч мимо Дубравки, и вратарь его сбил и получил желтую карточку. "Приговор" уверенно реализовал Эмиль Форсберг – 1:0.

Как сборная Словакии не старалась, отыграться не сумела. Хотя Дубравка в добавленные пять минут ходил в чужую штрафную. Минимальная победа практически гарантирует Швеции путевку в 1/8 финала. Вашему вниманию – обзор всего матча.

Узнавайте расписание всех матчей Евро-2020.

Интересно, что в этом матче статистики зафиксировали второй в 60-летней истории ЧЕ по "старости" средний возраст исполнителей.

Тем временем Эриксену сделали операцию на сердце – как футболист будет жить с дефибриллятором.

Вспомним, как Швеция отстояла ничью в дуэли с Испанией:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
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Пятница, 18 июня
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19:00
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22:00
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Суббота, 19 июня
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