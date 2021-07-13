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Шикарный гол Ярмоленко на Евро-2020 претендует на звание лучшего на турнире

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 июля, 17:59
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Украинский вингер красивым ударом в ворота сборной Нидерландов сократил отставание в счете и попал в компанию к Роналду, де Брюйне, Погба и Морате
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

В эти дни продолжают подводить итоги чемпионата Европы, который завершился победой итальянцев над англичанами в воскресенье. В частности, УЕФА предлагает принять участие в выборе лучшего гола турнира. В небольшой компании претендентов оказался и удар украинца Андрея Ярмоленко. Кстати, статистики признали, что Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины на Евро-2020.

Уже в первом нашем матче, с Нидерландами, вингер Вест Хэма поразил роскошным выстрелом под перекладину.

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В тренде

Голосование среди болельщиков проводится на официальном сайте УЕФА. В числе претендентов на победу оказалось еще восемь футболистов с их голами: Кевин де Брюйне, Лука Модрич, Поль Погба, Лоренцо Инсинье, Миккель Дамсгор, Альваро Мората, Федерико Кьеза, Патрик Шик.

Вспомним, как чешский форвард забил шотландцам почти с центра поля:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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