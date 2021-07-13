Шикарный гол Ярмоленко на Евро-2020 претендует на звание лучшего на турнире

В эти дни продолжают подводить итоги чемпионата Европы, который завершился победой итальянцев над англичанами в воскресенье. В частности, УЕФА предлагает принять участие в выборе лучшего гола турнира. В небольшой компании претендентов оказался и удар украинца Андрея Ярмоленко. Кстати, статистики признали, что Ярмоленко – лучший игрок сборной Украины на Евро-2020.
Уже в первом нашем матче, с Нидерландами, вингер Вест Хэма поразил роскошным выстрелом под перекладину.
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Голосование среди болельщиков проводится на официальном сайте УЕФА. В числе претендентов на победу оказалось еще восемь футболистов с их голами: Кевин де Брюйне, Лука Модрич, Поль Погба, Лоренцо Инсинье, Миккель Дамсгор, Альваро Мората, Федерико Кьеза, Патрик Шик.
Вспомним, как чешский форвард забил шотландцам почти с центра поля: