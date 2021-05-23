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Шева забил Бущану пять пенальти, но опростоволосился с "паненкой" (видео)

Олег Люлька Олег Люлька
23 мая, 17:27
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Тренер сборной Украины перед игрой с Бахрейном протестировал умение динамовца Георгия Бущана парировать 11-метровые – все завершилось эпичным фейлом Шевы
Андрей Шевченко и Георгий Бущан
Андрей Шевченко и Георгий Бущан / Фото: УАФ

В день товарищеского матча против Бахрейна Андрей Шевченко решил проверить, умеет ли Георгий Бущан брать пенальти. Эксперимент завершился эпическим фейлом в исполнении обладателя "Золотого мяча"-2004. Онлайн Украина – Бахрейн доступен на нашем сайте.

Украина – Бахрейн: где смотреть товарищеский матч сборной перед Евро

Пять подряд 11-тиметровых от главного тренера украинской сборной голкипер Динамо пропустил без вариантов. Шева неизменно бил низом впритирку то с одной штангой, то с другой.

А вот шестой удар от Андрея Шевченко Георгий Бущан взял. Это была "паненка" по центру ворот.

"Ну вот и все!" – сказал, поймав мяч, Бущан

"Ты знал, что я буду так бить?" – спросил Шевченко

"Ну, конечно!" – ответил Георгий

Видео разборок с "точки" опубликовал канал Do Best.

Отметим, что стиль пробития "паненки" назван в честь известного футболиста Антонина Паненки. В финале чемпионата Европы-1976 между Чехословакией и ФРГ Антонин таким образом реализовал решающий 11-метровый удар и принес Чехословакии золотые медали.

В Украине "паненка" стала популярной после ЧМ-2006. В 1/8 финала Артем Милевский таким же способом реализовал пенальти в послематчевой серии со Швейцарией, заставив поседеть половину болельщиков "сине-желтых".

Смотрите, как ранее Ярмоленко не забил пенальти в матче с Польшей

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