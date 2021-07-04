3 июля 19:00 Видео
Чехия 1
Дания 2
3 июля 22:00 Видео
Украина 0
Англия 4
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Сегодня Украина лучше, чем на ЧМ-2006: как Ребров видит команду Шевченко

Елена Павлова Елена Павлова
4 июля, 09:39
Копировать ссылку
Украинский тренер Сергей Ребров , которого тоже сватали в национальную команду, отметил силу англичан в 1/4 финала, значение травмы Кривцова и понимание игры
Ребров оценил игру сборной Украины
Ребров оценил игру сборной Украины / Фото: Reuters

Бывший нападающий сборной Украины Сергей Ребров не считает, что в поединке с Англией в 1/4 финала Украина играла плохо. Но оборона британцев сейчас лучшая на турнире, и они умеют использовать свои моменты. Напомним, что наша команда в четвертьфинале уступила сборной Англии – 0:4 и покидает Евро-2020.

Читайте также: Отчаяние красавиц и пивные скачки британцев: яркие фанаты матча Украина – Англия

"Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявив на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен. За весь турнир, в пяти матчах, британцы не пропустили ни одного мяча. На мой взгляд, сборная Англии — один из главных претендентов на победу в чемпионате. Вместе с Италией", – цитирует Реброва zbirna.com

Гарри Магуайр забивает в ворота Украины
Гарри Магуайр забивает в ворота Украины / Фото: Reuters

Про гол Кейна на 4-й минуте

"Думаю, это просто сила соперника, который оказался агрессивнее в решающих эпизодах игры. Два гола Украина пропустила после стандартов, три — после ударов со второго этажа. В этом компоненте англичане оказались намного сильнее, но они всегда отличались умением вести верховую борьбу. Хотя, считаю, в этом поединке даже превзошли себя.

Я не думаю, что это недостаток внимания, концентрации. Мы уступали в антропометрии, и соперник это хорошо понимал, поэтому больше лез на ворота при подачах. Ну и само исполнение стандартов было на высочайшем уровне"

Травма Сергея Кривцова
Травма Сергея Кривцова / Фото: Reuters

Про травму Кривцова в первом тайме

"Безусловно, она сильно нарушила планы сборной Украины. Хотя мы перестроились и стали лучше контролировать мяч, чаще подходить к штрафной площади соперника. Однако Кривцова и не хватало потом, когда пошли эти роковые стандарты.

Вообще, это была чисто позиционная игра с обеих сторон. Контратак практически не было. Команды быстро возвращались в свои позиции, а такую оборону было тяжело вскрывать. С игры моментов почти не было. Но я повторюсь, что сборная Украины достаточно неплохо выглядела в организации такой игры"

Андрей Шевченко в матче с Англией выглядел растерянным
Андрей Шевченко в матче с Англией выглядел растерянным / Фото: Reuters

Про главный вывод Евро

"Главный вывод один. На этом чемпионате Украина показала, что умеет играть в футбол. На предыдущих форумах, в том числе и на чемпионате мира-2006, мы меньше контролировали мяч, меньше проводили позиционных атак. Но сейчас появилась структура игры, поменялось ее понимание, и это для нас большой плюс, на мой взгляд.

Я думаю, что выход в восьмерку лучших сборных Европы — это огромный успех. Последняя игра, точнее ее результат, может, и смазал какие-то впечатления, но я уже сказал — сборная Англии очень сильна. И все мы были в восторге от матча украинцев со Швецией. Там у нас на поле была настоящая команда, которая действовала с максимальной отдачей и сражалась за всю страну. И она понимала, как играть"

Ранее Фьюри заявил, что не видел такого избиения Украины со времен Кличко.

Смотрите обзор матча Украины и Англии в Риме

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной

53 900 м
Александр Зинченко
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 3 июля
1:2
Видео О матче
0:4
Видео О матче
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на:
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять