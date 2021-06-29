29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
2 июля 19:00
Швейцария --
Испания --
2 июля 22:00
Бельгия --
Италия --
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
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Евро-2020

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Самый сексуальный футбол, который я видел: бывший игрок Украины даже забыл поесть

Елена Павлова Елена Павлова
29 июня, 18:03
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Бывший полузащитник сборной Евгений Левченко в восторге от матча 1/8 финала Евро между Швейцарией и Францией. Он назвал поединок великолепным футболом в исполнении двух шикарных команд
Сборная Франции против Швейцарии на Евро-2020
Сборная Франции против Швейцарии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный телеэксперт Евгений Левченко, разбирая сенсационную победу Швейцарии над Францией в 1/8 финала Евро-2020, заговорил о сексуальности. Основное и дополнительное время поединка в Бухаресте завершилось вничью – 3:3, а в серии пенальти удачнее были швейцарцы – 5:4.

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"Я даже не успел поесть перед матчем Франция – Швейцария. Я так смотрел, с таким наслаждением. Это был самый интересный день Евро-2020, в любом случае, самый сексуальный футбол, который я видел, можно так сказать. Смотришь на весь футбол этот и думаешь, во что играют другие сборные. Это просто великолепный футбол в исполнении двух шикарных команд", – сказал Левченко ТК Футбол

Евгений Левченко с женой Викторией Кобленко
Евгений Левченко с женой Викторией Кобленко / Фото: Instagram

Ранее украинский эксперт заявил, что сборную Нидерландов нужно сравнять с землей.

Швейцария в четвертьфинале встретится с Испанией, которая в сумасшедшем матче в Копенгагене дожала Хорватию – 5:3.

Напомним, что Украина свой матч 1/8 финала на Евро-2020 проведет 29 июня в Глазго против сборной Швеции. Мультимедийная онлайн-трансляция матча Швеция – Украина доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видео.

Смотрите, как мы заглянули в будущее с помощью футбольной математики

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Вторник, 29 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Пятница, 2 июля
19:00
Смотри на:
22:00
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Суббота, 3 июля
19:00
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