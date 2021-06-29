Самый сексуальный футбол, который я видел: бывший игрок Украины даже забыл поесть

Бывший полузащитник сборной Евгений Левченко в восторге от матча 1/8 финала Евро между Швейцарией и Францией. Он назвал поединок великолепным футболом в исполнении двух шикарных команд

Сборная Франции против Швейцарии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный телеэксперт Евгений Левченко, разбирая сенсационную победу Швейцарии над Францией в 1/8 финала Евро-2020, заговорил о сексуальности. Основное и дополнительное время поединка в Бухаресте завершилось вничью – 3:3, а в серии пенальти удачнее были швейцарцы – 5:4.

Читайте также: Экзотические красавицы и забавные пузачи: яркие фото фанатов Франции и Швейцарии

"Я даже не успел поесть перед матчем Франция – Швейцария. Я так смотрел, с таким наслаждением. Это был самый интересный день Евро-2020, в любом случае, самый сексуальный футбол, который я видел, можно так сказать. Смотришь на весь футбол этот и думаешь, во что играют другие сборные. Это просто великолепный футбол в исполнении двух шикарных команд", – сказал Левченко ТК Футбол

Евгений Левченко с женой Викторией Кобленко / Фото: Instagram

Ранее украинский эксперт заявил, что сборную Нидерландов нужно сравнять с землей.

Швейцария в четвертьфинале встретится с Испанией, которая в сумасшедшем матче в Копенгагене дожала Хорватию – 5:3.

Напомним, что Украина свой матч 1/8 финала на Евро-2020 проведет 29 июня в Глазго против сборной Швеции. Мультимедийная онлайн-трансляция матча Швеция – Украина доступна на нашем сайте со всеми интересными подробностями, яркими фото и видео.

Смотрите, как мы заглянули в будущее с помощью футбольной математики