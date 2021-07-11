11 июля 22:00
Италия --
Англия --
13 июля 18:00
Заря --
Аланьяспор --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
17 июля 21:00
Ницца --
Динамо --
20 июля 16:00
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Евро-2020

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Самая большая вечеринка с конца Второй мировой войны! Легенда Англии – про победу на Евро

Елена Павлова Елена Павлова
11 июля, 20:51
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Легендарный голкипер Питер Шилтон заявил, что 11 июля на Уэмбли в финале чемпионата Европы-2020 против Италии сборная Англии проведет величайший матч в современной истории
Болельщики сборной Англии накануне финала Евро-2020
Болельщики сборной Англии накануне финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Легенда английского футбола, бывший голкипер "Трех Львов" Питер Шилтон высказался по поводу финала Евро-2020 между Италией и Англией. Решающая битва за трофей пройдет "Уэмбли" в Лондоне. Начало – в 22:00. Онлайн-трансляция Италия – Англия в финале Евро доступна на нашем сайте.

Читайте также: Италия – Англия: смотрите стрим финала Евро-2020 на YouTube

"Уверен, что сегодняшний день запомнится надолго. Мы готовимся к величайшему матчу сборной Англии в современной истории. Если они выиграют, думаю, в нашей стране вспыхнет самая большая вечеринка с момента окончания Второй мировой войны! Они могут победить", – написал Шилтон в своем Twitter

Ранее мы рассказывали про подлые приемы фанов Англии накануне финала чемпионата Европы-2020 в Лондоне.

Мы писали, что бывший президент Баварии против Англии и ее болельщиков в финале Евро-2020.

Узнайте также где и когда смотреть финал Евро-2020.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
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