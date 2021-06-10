Евро-2020
11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

С Шевой через забор: что делает возле сборной Украины Чернат

Олег Люлька Олег Люлька
10 июня, 11:13
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Знаменитый румынский полузащитник, пять раз становившийся чемпионом Украины с Динамо, лично контролировал подготовку газона для нашей сборной. Поле – в полном порядке
Шевченко, Шовковский и Чернат
Шевченко, Шовковский и Чернат / Фото: УАФ

Стала известна роль бывшего полузащитника киевского Динамо румына Флорина Черната, который помогает сборной Украины во время ее пребывания в Бухаресте.

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41-летний Чернат, который пять раз становился с Динамо чемпионом Украины, сейчас является спортивным директором клуба Волунтари.

В одноименном городе под Бухарестом накануне сборная Украины провела первую тренировку.

Как сообщает сайт УАФ, Чернат лично контролировал процесс подготовки газона для работы украинской сборной. И поле встретило "сине-желтых" в идеальном состоянии.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко и один из его ассистентов Александр Шовковский перед началом тренировки, выдерживая социальную дистанцию, поблагодарили с поля бывшего одноклубника Черната за поддержку и качественную поляну.

- Спасибо, что помогаешь. Поле хорошее, – сказал Шевченко.

- Мы все сделали для вас, – ответил Шеве из-за забора Чернат.

- Будешь приходить? – поинтересовался Андрей Николаевич.

В тренде

- Я буду здесь каждый день, – заверил Флорин.

Отметим, что вскоре из Бухареста наша сборная вылетит в Амстердам, где 13 июня сыграет свой первый матч на Евро с Нидерландами. А затем вернется в столицу Румынии, где встретится с Северной Македонией (17-го) и Австрией (21-го). В 1/8 финала выходят первые два места каждой группы и четыре лучшие третьи команды из шести.

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