Российский фанат с триколором явился на трибуну Украины: смотрите, что с ним произошло

Российский болельщик пришел на матч Украины против Швеции с российским флагом и пожалел об этом. Его увидели другие болельщики и отобрали флаг

Российский фанат пожалел, что явился на матч Украины / Фото: Reuters

Болельщик сборной России устроил провокацию во время матча Евро-2020 между Швецией и Украиной в Глазго. Напомним, наша команда одержала победу в дополнительное время и вышла в четвертьфинал.

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Болельщик в футболке сборной России, обмотанный флагом России и с шапкой ушанкой с эмблемой СССР на голове появился на трибунах "Хэмпден Парк". Его фото в обнимку с украинцем облетели российские СМИ, мол, смотрите, "дружба, братья".

Но затем его увидели другие украинцы и на том обнимашки закончились. В сети появились кадры на которых этот парень стоит уже в порванной футболке и держится за челюсть. А российский флаг и вовсе исчез в неизвестном направлении.

Также мы писали об огненной перекличке футболистов и фанатов сборной Украины. Украинские футболисты вышли в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в дополнительное время Швецию. После матча игроки и фанаты устроили яркое шоу.