Пять миллионов украинцев болели за сборную вместе с каналом "Украина" на старте Евро-2020

Каждый третий зритель, который включил телевизор, смотрел именно канал "Украина". Трансляция стартового матча сборной Украины на Евро-2020 стала лучшей программой дня

Матч Нидерланды - Украина собрал у экранов почти 5 миллионов зрителей / Фото: REUTERS

Прямая трансляция первого поединка национальной сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов (2:3) собрала у экранов 4 481 128 болельщиков и стала лучшей программой дня по всем основным аудиториям.

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Во время трансляции матча Нидерланды – Украина каждый третий зритель, который включил телевизор, смотрел именно канал "Украина".

Доля смотрения канала, по общей аудитории 4+, вся Украина, составила – 25,1%, рейтинг – 6,81%. По коммерческой аудитории 18-54 (города 50 тыс. +) доля составила – 28,01%, рейтинг – 6,74%; по широкой аудитории 18+ (города 50 тыс. +) доля – 28,9%, рейтинг – 8,68%; по аудитории 14-49 (города 50 тыс. +) доля – 27,32%, рейтинг – 5,78%; по аудитории 14-60 (города 50 тыс. +) доля – 27,46%, рейтинг – 6,69%.