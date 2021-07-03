Пустить на колбасу! Кабан спрогнозировал победу Англии над Украиной

В Британском зоопарке провели ритуал предсказания победителя матча Украина – Англия. Местный кабан отдал предпочтение английской сборной, но мы усомнились в его выборе

Кабан предсказал победу сборной Англии

Висайская бородавчатая свинья из Бристольского зоопарка по кличке Элвис спрогнозировала победу сборной Англии на Украиной в четвертьфинальном мате Евро-2020. Онлайн Украина – Англия есть на нашем сайте.

Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Перед кабаном поставили две емкости – с английским и украинским флагом на боку. Животное долго не думало и быстро сделало выбор в пользу Англии.

Впрочем, здесь как посмотреть, ведь кабан на самом деле отфутболил емкость подальше от Украины. Возможно, это он очистил путь нашей команде к финалу?

Ранее полицейские записали забавную песню для сборной Украины. Ансамбль "Южный Патруль" посвятил спортсменам собственную песню накануне матча с Англией.

Также мы писали, что максимальные призовые получит сборная Украины за выступление на Евро-2020. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рад, что игроки не интересуются премиальными, и обещает их не обидеть.