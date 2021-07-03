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Пустить на колбасу! Кабан спрогнозировал победу Англии над Украиной

Александр Трикиша Александр Трикиша
3 июля, 14:01
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В Британском зоопарке провели ритуал предсказания победителя матча Украина – Англия. Местный кабан отдал предпочтение английской сборной, но мы усомнились в его выборе
Кабан предсказал победу сборной Англии
Кабан предсказал победу сборной Англии

Висайская бородавчатая свинья из Бристольского зоопарка по кличке Элвис спрогнозировала победу сборной Англии на Украиной в четвертьфинальном мате Евро-2020. Онлайн Украина – Англия есть на нашем сайте.

Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Перед кабаном поставили две емкости – с английским и украинским флагом на боку. Животное долго не думало и быстро сделало выбор в пользу Англии.

Впрочем, здесь как посмотреть, ведь кабан на самом деле отфутболил емкость подальше от Украины. Возможно, это он очистил путь нашей команде к финалу?

Ранее полицейские записали забавную песню для сборной Украины. Ансамбль "Южный Патруль" посвятил спортсменам собственную песню накануне матча с Англией.

Также мы писали, что максимальные призовые получит сборная Украины за выступление на Евро-2020. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рад, что игроки не интересуются премиальными, и обещает их не обидеть.

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E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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19:00
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