Прогноз на матч Украина – Англия дала самая умная собака Великобритании

В четвертьфинальном поединке чемпионата Европы Уиллоу породы кокапу ставит на англичан. Но однажды на Евро прогноз этого песика уже не оправдался. Так бы и сегодня

Коллаж - Сегодня / Фото: Reuters, The Sun

Самая умная собака Великобритании сделала предсказание на четвертьфинальный матч чемпионата Европы Украина – Англия. Напомним, он пройдет сегодня в Риме. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Украина – Англия доступен на нашем сайте.

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Собака по кличке Уиллоу породы кокапу выбрала Англию. Выбор осуществлялся традиционным способом – миски с кормом разместили рядом с флагами Украины и Англии, и собака положила свою лапу на мячик в тарелке рядом с английским флагом.

Об этом сообщает The Sun.

Отметим, что ранее Уиллоу правильно предсказала победы сборной Англии в матчах Евро-2020 против Хорватии, Чехии и Германии, однако ошиблась с прогнозом на поединок с шотландцами. Уиллоу прочила в нем англичанам выигрыш, а матч завершился вничью.

Будем надеяться, ошибется Уиллоу и на сей раз.

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