3 июля 65’
Чехия 1
Дания 2
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
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Евро-2020

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Прогноз на матч Украина – Англия дала самая умная собака Великобритании

Олег Люлька Олег Люлька
3 июля, 20:09
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В четвертьфинальном поединке чемпионата Европы Уиллоу породы кокапу ставит на англичан. Но однажды на Евро прогноз этого песика уже не оправдался. Так бы и сегодня
Коллаж - Сегодня
Коллаж - Сегодня / Фото: Reuters, The Sun

Самая умная собака Великобритании сделала предсказание на четвертьфинальный матч чемпионата Европы Украина – Англия. Напомним, он пройдет сегодня в Риме. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Украина – Англия доступен на нашем сайте.

Украина – Англия: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

Собака по кличке Уиллоу породы кокапу выбрала Англию. Выбор осуществлялся традиционным способом – миски с кормом разместили рядом с флагами Украины и Англии, и собака положила свою лапу на мячик в тарелке рядом с английским флагом.

Об этом сообщает The Sun.

Отметим, что ранее Уиллоу правильно предсказала победы сборной Англии в матчах Евро-2020 против Хорватии, Чехии и Германии, однако ошиблась с прогнозом на поединок с шотландцами. Уиллоу прочила в нем англичанам выигрыш, а матч завершился вничью.

Будем надеяться, ошибется Уиллоу и на сей раз.

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Ранее совет Шевченко дал тренер академии Чарльтона Сергей Балтача. "Шанс Украины – в неуклюжести обороны Англии", – заявил он.

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E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 3 июля
1:2 (65’)
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Вторник, 6 июля
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