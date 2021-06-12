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12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Прогноз на матч Бельгия – Россия от Круторогова: 3:0 и больше

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
12 июня, 19:51
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Поединок группы B состоится в субботу в Санкт-Петербурге. Начало – в 22:00. Кирилл Круторогов прочит крупное поражение РФ и гол от Ромелу Лукаку
Форвард Бельгии Ромелу Лукаку
Форвард Бельгии Ромелу Лукаку / Фото: Reuters

В субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч Евро-2020 в группе B Бельгия – Россия. Начало поединка – в 22:00. Онлайн-трансляция Бельгия – Россия доступна на нашем сайте.

Бельгия – Россия: где и когда смотреть матч группы В на Евро-2020 в субботу

Команда Роберто Мартинеса – второй фаворит на победу в турнире после сборной Франции по мнению букмекеров и большинства экспертов. У "красных дьяволов" давно собралось это прекрасное поколение и сейчас оно на пике игрового возраста и возможностей. Правда, Кевин де Брюйне, скорее всего, пропустит первый тур из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. Но и без него бельгийцы обязаны легко преодолевать групповой раунд и точно побеждать в первом туре. Хотя в товарняках накануне им было непросто – ничья с Грецией (1:1) и минимальная победа над хорватами (1:0).

Россияне никогда не побеждали бельгийцев – пять поражений и две ничьи в семи встречах. В последних трех они пропускали минимум по три гола. На предыдущих чемпионатах Европы сборная России трижды начинала турнир с поражения от итальянцев и дважды от испанцев, один раз с победы над Чехией и ничьей с Англией в 2016-м. Начиная с осени 2020-го, они победили в пяти матчах из тринадцати. За этот период только трижды смогли не пропустить. Накануне расписали ничью с поляками (1:1) и минимально обыграли Болгарию (1:0).

Ожидаю уверенную победу Бельгии 3:0 или больше. Голы бельгийцев в обоих таймах и их индивидуальный ТБ 2,5. А также минимум один гол Ромелу Лукаку.

Бельгия сыграет с Россией в первом туре Евро-2020
Бельгия сыграет с Россией в первом туре Евро-2020

Отметим, что букмекеры FAVBET также считают Бельгию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Роберто Мартинеса – 1.90, на ничью – 3.50, на победу России – 4.65.

Смотрите, как Бельгия обыграла Россию в 2019-м

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