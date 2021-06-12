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Финляндия --
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Россия --
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Англия --
Хорватия --
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Австрия --
Северная Македония --
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Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Президент УЕФА уже недоволен Евро-2020: что произошло

Александр Трикиша Александр Трикиша
12 июня, 11:35
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Президенту УЕФА не нравится формат Евро-2020. Турнир решили провести в 11 разных странах, что привело к трудностям в организации. Чеферин считает, что к такому эксперименту они вернутся не скоро
Александер Чеферин против проведения Евро в 11 разных странах
Александер Чеферин против проведения Евро в 11 разных странах / Фото: REUTERS

Президент УЕФА Александер Чеферин недоволен нынешним форматом чемпионата Европы, хотя на турнире прошел всего один матч – Италия разгромила Турцию. В этом году турнир проходит в 11 разных странах, а вместе с пандемией это привело к огромным трудностям в организации Евро.

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"Я не поддерживаю эту формулу и не думаю, что мы скоро сделаем это снова", – заявил Чеферин в интервью Rai Sport.

Тем не менее глава Европейского футбола считает, что Евро-2020 станет посланием надежды в трудное для мира время.

"Мы счастливы. Это послание надежды, это свет в конце туннеля. Футбол приносит надежду людям, и это важно для нас", – добавил Чеферин.

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Необычный формат для проведения Евро-2020 был выбран по случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы. Турнир должен был пройти еще прошлым летом, но был перенесен из-за пандемии.

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