Президент УЕФА уже недоволен Евро-2020: что произошло

Президенту УЕФА не нравится формат Евро-2020. Турнир решили провести в 11 разных странах, что привело к трудностям в организации. Чеферин считает, что к такому эксперименту они вернутся не скоро

Александер Чеферин против проведения Евро в 11 разных странах / Фото: REUTERS

Президент УЕФА Александер Чеферин недоволен нынешним форматом чемпионата Европы, хотя на турнире прошел всего один матч – Италия разгромила Турцию. В этом году турнир проходит в 11 разных странах, а вместе с пандемией это привело к огромным трудностям в организации Евро.

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"Я не поддерживаю эту формулу и не думаю, что мы скоро сделаем это снова", – заявил Чеферин в интервью Rai Sport.

Тем не менее глава Европейского футбола считает, что Евро-2020 станет посланием надежды в трудное для мира время.

"Мы счастливы. Это послание надежды, это свет в конце туннеля. Футбол приносит надежду людям, и это важно для нас", – добавил Чеферин.

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Необычный формат для проведения Евро-2020 был выбран по случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы. Турнир должен был пройти еще прошлым летом, но был перенесен из-за пандемии.