11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Посольство США поддержало Украину в битве с Россией за форму сборной

Александр Трикиша Александр Трикиша
10 июня, 20:54
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Сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины в знак поддержки нашей команды. УЕФА после обращения России запретил наносить на футболку лозунг "Героям слава!"
Посольство США поддержало сборную Украины
Посольство США поддержало сборную Украины / Фото: Twitter

Сотрудники посольства США в Украине поддержали сборную Украины после скандального решения УЕФА запретить наносить на футболки лозунг "Героям слава!". Изначально в УЕФА были не против лозунга, но их мнение поменялось после письма из России.

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В поддержку Украины работники посольства надели новую форму сборной Украины и сделали общее фото.

"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!" – гласит сообщение посольства в Twitter.

Ранее мы писали, что Россия кричит, что футбол вне политики, а у самих на стадионе прославляют боевиков "ДНР". Лозунг "Героям слава" стал поперек горла россиянам. И это после того, как у них в стране болельщики спокойно прославляли боевиков незаконных формирований.

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