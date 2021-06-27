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Чехия 2
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28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
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Англия --
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Евро-2020

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"Последний танец" отправил Роналду домой! Бельгия обыграла чемпионов Европы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 июня, 23:55
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В Европе будет новый чемпион. Сборная Бельгии минимально обыграла Португалию благодаря голу Торгана Азара и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Роналду не смог вытащить Португалию в четвертьфинал
Роналду не смог вытащить Португалию в четвертьфинал / Фото: Getty Images

Лучшая команда мира по рейтингу ФИФА и действующий чемпион Европы. Такая вывеска отлично бы подошла к финалу. Но Бельгия и Португалия встретились в первом раунде плей-офф.

Португальский защитник Пепе начал игру с первых минут и стал самым возрастным полевым футболистом, вышедшим в стартовом составе в плей-офф чемпионата Европы – 38 лет и 121 день.

Работы у португальской обороны было предостаточно. Ее прессовали Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку и Торган Азар.

Борьба на поле была мужской
Борьба на поле была мужской / Фото: Getty Images

О каждом из них по паре слов. Де Брюйне получил травму перед Евро-2020 и его участие было под большим вопросом. Успел восстановиться, играл – и снова попал в лазарет. Сегодня Кевин получил болезненный удар по ногам. В перерыве его врачи пытались поставить на ноги, игрок даже вышел на второй тайм. Но пробыл на поле три минуты и попросил замену.

Ромелу Лукаку накануне матча признался, что помогал ему настраиваться на Португалию документальный сериал "Последний танец" о баскетбольной команде Чикаго Буллс 90-х годов.

Благодаря фильму Лукаку понял, что черпает мотивацию так же, как легендарный Майкл Джордан. Баскетболист использовал критику в свой адрес, чтобы стать лучшим.

А что Торган Азар? А он забил. В конце первого тайма мощным ударом из-за штрафной пробил португальского вратаря.

Португальцы больше владели мячом, больше били. Куртуа справился с ударом Роналду со штрафного, Жота промахнулся с голевой позиции, Диаш должен был забивать после навеса с углового, штанга спасла бельгийцев после удара Геррейро... Но до конца матча счет так и не изменился.

Смотрите также: Бельгия – Португалия: видео голов и обзор матча Евро-2020

Бельгия выиграла – 1:0 и в Европе теперь будет новый чемпион. 2 июля Бельгия сыграет против Италии.

Бельгия – Португалия – 1:0
Гол: Т. Азар (42)

Бельгия: Куртуа, Альдервейрельд, Вертонген, Вермален, Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар (Дендонкер, 90+5), де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку, Э. Азар (Карраско, 87).

Португалия: Патрисиу, Далот, Диаш, Пепе, Геррейру, Моутиньо (Фернандеш, 55), Палинья (Данилу, 78), Санчеш (Оливейра, 79), Б. Силва (Фелиш, 55), Роналду, Жота (А. Силва, 70).

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Видео О матче
Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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Вторник, 29 июня
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