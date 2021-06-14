14 июня 37’
Шотландия 0
Чехия 0
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Польша – Словакия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
14 июня, 14:54
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В поединке группы Е между Польшей Роберта Левандовски и Словакией Марека Гамшика комментатор Кирилл Круторогов склоняется к результативной ничьей
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски / Фото: Reuters

В понедельник, 14 июня, в Санкт-Петербурге состоится очередной матч стартового тура Евро-2020. В группе Е встречаются Польша – Словакия. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция Польша – Словакия доступна на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на эту игру от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Польша – Словакия: где смотреть матч Евро-2020

ПОЛЬША – СЛОВАКИЯ. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Еще две абсолютно непредсказуемые команды, от которых можно ожидать чего угодно, от провала до сенсации. У поляков недавно сменился тренер – с этого года рулит командой португалец Паулу Соуза, сменивший Ежи Бженчека. Под его руководством "кадра" провела пять матчей, победила и проиграла по разу и трижды расписала ничью. Их главная звезда, конечно же, Роберт Левандовски. Также стоит отметить Петра Зелински, да и в целом большинство их футболистов играют в середняках из топовых чемпионатов. Поляки сыграют на своем третьем Евро в истории и подряд. Но если в 2012-м они не вышли из группы, то в 2016-м достигли четвертьфинала.

Для словаков это второе Евро, в прошлый раз они вышли из группы и остановились в первом плей-офф раунде. Выделяется у них центрбек Милан Шкриняр, а еще есть ветеран Марек Гамшик. В 2021-м они не проигрывали – расписали четыре ничьи и обыграли россиян (2:1).

Думаю, в этом матче обе команды забьют. Склоняюсь к ничьей – 1:1 или, если нам повезет, даже 2:2.

Роберт Левандовски vs Марек Гамшик
Роберт Левандовски vs Марек Гамшик / Фото: Reuters

Тем временем букмекеры FAVBET считают фаворитами встречи поляков. Коэффициент на их победу – 1.71, на успех Словакии – 6.10, на ничью – 3.60. Наиболее вероятным у аналитиков называется счет 1:0 в пользу Польши.

Смотрите, как Словакия проигрывала Украине в Лиге наций

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
0:0 (37’)
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
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Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
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Среда, 16 июня
16:00
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