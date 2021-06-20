20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Почему украинцам сегодня нужно болеть за Уэльс в матче против Италии

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 июня, 14:55
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В матче между Италией и Уэльсом может определиться потенциальный соперник Украины в плей-офф Евро-2020. Почему украинцам нужно болеть за валлийскую команду
Украинцам нужно болеть за сборную Уэльса
Украинцам нужно болеть за сборную Уэльса / Фото: Reuters

Сегодня в Риме сборные Италии и Уэльса сойдутся в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 и разыграют между собой победителя группы A. Удивительно, но эта встреча может повлиять на будущее Украины на турнире. Онлайн Италия – Уэльс есть на нашем сайте.

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Согласно сетке Евро-2020, победитель группы А в 1/8 финала сыграет со второй командой группы C, где как раз выступает Украина. Команде Андрея Шевченко достаточно сыграть вничью с Австрией в третьем туре, чтобы сохранить за собой вторую строчку.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
2
2
0
0
5
2
3
6
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
3
Австрия Австрия Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

В квартете А лидирует Италия, показывающая чуть ли не лучший футбол на турнире. Неудивительно, что букмекеры существенно понизили котировки на победу итальянцев на чемпионате Европы. Конечно, нам бы не хотелось пересечься с ними в первом же раунде плей-офф.

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Италия Италия Ита
2
2
0
0
6
0
6
6
Забитые 6
Пропущеные 0
Разница 6
Результаты последних матчей: В В
2
Уэльс Уэльс Уэл
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 3
Пропущеные 1
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н
3
Швейцария Швейцария Шве
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н
4
Турция Турция Тур
2
0
0
2
0
5
-5
0
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница -5
Результаты последних матчей: П П

Но есть способ, как избежать встречи с Италией. Украинцам нужно сегодня очень сильно поддерживать Уэльс и надеяться, что Бейл и компания смогут нанести итальянцам первое поражение в турнире и сместить их с первой позиции.

Только, нужно ли это самим валлийцам? Даже ничья гарантирует Уэльсу второю строчку и путевку в плей-офф со второго места. Вторая команда группы A выходит на вторую команду группы B, а это Россия, Финляндия или Дания – явно лучший вариант, чем Украина.

Групповой этап
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бельгия Бельгия Бел
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В В
2
Россия Россия Рос
2
1
0
1
1
3
-2
3
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
3
Финляндия Финляндия Фин
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Дания Дания Дан
2
0
0
2
1
3
-2
0
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница -2
Результаты последних матчей: П П

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
19:00
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19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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