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Побитый фанат с российским флагом признался, зачем пришел на матч Украины

Елена Павлова Елена Павлова
30 июня, 22:20
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Российский болельщик Денис Смоленский пришел на матч Украины против Швеции с российским флагом и в ушанке, чтобы поддержать команду Шевченко
Российский фанат Денис Смоленский на матче Украины
Российский фанат Денис Смоленский на матче Украины / Фото: Reuters

29 июня сборная Украины впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионатов Европы. В 1/8 финала наша команда в дополнительное время обыграла Швецию 2:1 благодаря голам Зинченко и Довбика. Каким-то образом на матче украинцев в Глазго оказался фанат с российским флагом, которому досталось от некоторых болельщиков команды Шевченко.

Читайте также:"Слава Украине!" – российский комментатор о нашей победе над шведами

Россиянин Денис Смоленский рассказал СЭ, почему решил пойти болеть за команду Андрея Шевченко:

"Я просто хотел футбол смотреть и не хотел никаких проблем. Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторые просто удивились, а некоторым, мягко говоря, не понравилось, что я был с флагом... И они начали избивать. У меня была разбита бровь".

Российский фанат пожалел, что явился на матч Украины
Российский фанат пожалел, что явился на матч Украины / Фото: Reuters

"Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг — украинец. Другой лучший друг — поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол футболом".

После того, как у россиянина отобрали триколор, болельщики в секторе немного успокоились, а горе-фаната от греха подальше прикрыли украинским флагом.

Ранее мы рассказывали, как за Украину болели польские комментаторы. Они не могли успокоиться после победного удара украинского нападающего Артема Довбика в экстра-тайме 1/8 финала со Швецией на Евро-2020.

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И
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О
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И
Г
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1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
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4
4
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1
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И
Г
О
1
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7
2
Испания
3
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4
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3
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2
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3
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