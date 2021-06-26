26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
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Евро-2020

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Перед Швецией Шева поздравил с днем рождения своего будущего босса

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
26 июня, 16:29
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Главный тренер сборной Украины не забыл об именинах своего экс-партнера по Милану, а ныне технического директора итальянского клуба Паоло Мальдини
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

В ходе подготовки к матчу 1/8 Евро со Швецией, который состоится во вторник, 29 июня, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко нашел время поздравить с днем рождения двух своих знаменитых друзей – своего, возможно, будущего работодателя итальянца Паоло Мальдини, а также англичанина Джейми Реднаппа.

Мальдини, экс-партнеру Шевы по Милану, исполнилось 53.

"С днем рождения, капитан! Всего тебе наилучшего", – написал у себя в инстаграм-сториз Шевченко, поместив совместное фото с Паоло времен выступлений за "россонери"

Отметим, что на данный момент Мальдини является техническим директором Милана. И, по данным итальянских медиа, Паоло ранее уже обсуждал с Шевой вероятность его приглашения на пост главного тренера "россонери".

"Милан для меня не просто команда, а большая семья. Возглавить Милан является моей мечтой", – заявил в мае Шевченко

Теоретически это могло случиться уже после Евро-2020, однако по итогам прошлого сезона Милан со Стефано Пиоли занял второе место в Серии А и вышел в ЛЧ, так что у руля команды останется нынешний ее коуч, а приглашение Шевченко поставлено на паузу.

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А вот английскому другу Шевы экс-игроку Ливерпуля Джейми Реднаппу исполнилось 48. В последние годы они с Шевченко часто отдыхают семьями на морях, вместе играют в гольф.

"С днем рождения, друг", – написал в адрес Реднаппа Шевченко, добавив эмодзи тортика и лунки для гольфа

Интересно, что отец Джейми Реднаппа Харри в конце 2012 года едва не возглавил сборную Украины после ухода Олега Блохина в Динамо. Переговоры с УАФ тогда контрактом не увенчались, и коучем "сине-желтых" стал Михаил Фоменко.

Смотрите, как Украина с Шевченко добыла пока единственную свою победу на Евро-2020

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
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Воскресенье, 27 июня
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Понедельник, 28 июня
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