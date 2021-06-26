Перед Швецией Шева поздравил с днем рождения своего будущего босса

Главный тренер сборной Украины не забыл об именинах своего экс-партнера по Милану, а ныне технического директора итальянского клуба Паоло Мальдини

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини / Фото: Getty Images

В ходе подготовки к матчу 1/8 Евро со Швецией, который состоится во вторник, 29 июня, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко нашел время поздравить с днем рождения двух своих знаменитых друзей – своего, возможно, будущего работодателя итальянца Паоло Мальдини, а также англичанина Джейми Реднаппа.

Мальдини, экс-партнеру Шевы по Милану, исполнилось 53.

"С днем рождения, капитан! Всего тебе наилучшего", – написал у себя в инстаграм-сториз Шевченко, поместив совместное фото с Паоло времен выступлений за "россонери"

Отметим, что на данный момент Мальдини является техническим директором Милана. И, по данным итальянских медиа, Паоло ранее уже обсуждал с Шевой вероятность его приглашения на пост главного тренера "россонери".

"Милан для меня не просто команда, а большая семья. Возглавить Милан является моей мечтой", – заявил в мае Шевченко

Теоретически это могло случиться уже после Евро-2020, однако по итогам прошлого сезона Милан со Стефано Пиоли занял второе место в Серии А и вышел в ЛЧ, так что у руля команды останется нынешний ее коуч, а приглашение Шевченко поставлено на паузу.

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А вот английскому другу Шевы экс-игроку Ливерпуля Джейми Реднаппу исполнилось 48. В последние годы они с Шевченко часто отдыхают семьями на морях, вместе играют в гольф.

"С днем рождения, друг", – написал в адрес Реднаппа Шевченко, добавив эмодзи тортика и лунки для гольфа

Интересно, что отец Джейми Реднаппа Харри в конце 2012 года едва не возглавил сборную Украины после ухода Олега Блохина в Динамо. Переговоры с УАФ тогда контрактом не увенчались, и коучем "сине-желтых" стал Михаил Фоменко.

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